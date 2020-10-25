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Oyuncu Burak Hakkı huzuru köy hayatında buldu

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesine bağlı Güneyli köyünde, 12 yıl önce satın aldığı 22 dönüm arazide, hayalini kurduğu ceviz bahçesini kuran oyuncu Burak Hakkı (48), ürün hasadına başladı. İstanbul'un stresli yaşamından Saros Körfezi'ndeki köy yaşamına döndüğünü ve bunu herkesin yapabileceğini insanların sadece ne istediğine karar vermesi gerektiğini belirten Hakkı, "İnsan şehre dönmek istemiyor açıkçası. Dolayısıyla da bu tür köy hayatının ne kadar gerekli ve güzel olduğu, böyle salgın dönemlerinde anlaşılıyor" dedi.

Giriş Tarihi: 25 Ekim 2020 Pazar 14:44 Güncelleme Tarihi: 25 Ekim 2020 Pazar 14:44
Oyuncu Burak Hakkı huzuru köy hayatında buldu

Gelibolu ilçesine bağlı Güneyli köyünde annesi Gülsüm Hakkı Engin ile birlikte 22 dönüm büyüklüğündeki ceviz bahçelerinin içinde bulunan köy evlerinde yaşayan oyuncu Burak Hakkı, buradaki yaşamını anlattı. Bir ceviz bahçesi kurma hayalini 12 yıl önce anne ve babasının destekleriyle gerçekleştirdiğini söyleyen Burak Hakkı, 800 ceviz ağacından tonlarca ceviz hasat etti. Sabahın erken saatlerinde kalkarak ceviz bahçesinde çalışmaya başladığını belirten Hakkı, yorucu olmasına karşın tarım yaparken ve burada yaşarken kendisini çok mutlu hissettiğini söyledi.

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Oyuncu Burak Hakkı huzuru köy hayatında buldu

800 CEVİZ AĞACI VAR
Güneyli köyünde, ailesinin bir yazlığı bulunduğunu ve 30 yıldan fazla süredir burada olduklarını belirten Burak Hakkı, "Annem ve babam yazları Güneyli köyündeki yazlıklarına geliyorlardı. 2008 yılında oğlum Rüzgar doğduğu zaman onun için bir şey yapmak istedik. Burası bomboş bir tarlaydı ve 12 yıl önce satın aldık. Ondan sonra burayı işlemeye başladık. Benim bir ceviz hayalim vardı. Ceviz bahçesi kurmak istiyordum ve o zaman başladık.

Oyuncu Burak Hakkı huzuru köy hayatında buldu

Rahmetli babamın ve annemin çok fazla emeği var burada. Bu şekilde bu günlere geldik açıkçası. Burası 22 dönüm ve 800'e yakın ceviz ağacım var. 60'a yakın meyve ağacım ve aromatik bitkilerim var. Sebze ektiğim bir alan var. Bu şekilde değerlendiriyoruz araziyi. Bakımını iyi yapıca iyi verim alıyoruz.

Oyuncu Burak Hakkı huzuru köy hayatında buldu

Bunlar chandler cinsi olduğu için 3 yaşında yavaş yavaş ürün vermeye başlıyorlar. Sonra 7 yaşında maksimum verime ulaşıyorlar. Şu an bizim ağaçlarımızın verimi de iyi tabi ki. Cevizlerimizi satıyoruz. Keyifli geçiyor. Tabi iyi tarım yapmak bizim için ayrı bir gurur kaynağı oluyor" diye konuştu.

Oyuncu Burak Hakkı huzuru köy hayatında buldu

'GARANTİCİ BİR TOPLUMUMUZ VAR ANCAK EN ÖNEMLİSİ ADIM ATMAK'
Burak Hakkı, İstanbul'daki metropol yaşamını bırakıp, köy hayatına geçmesiyle ilgili şunları söyledi:
"Annem İstanbul için hep 'açık hapishane' diyor. Yıllardır çiftlik hayatına alışık olduğu için. E tabi bambaşka iki hayat. İkisi de birbirinden çok farklı. Burası huzur dolu, kendinizin farklı yönlerini keşfedebiliyorsunuz. Sakin, hayatı daha dolu dolu yaşayabiliyorsunuz. Biraz şehir hayatındaki karmaşadan dolayı, fast food yemek gibi bir hayat yaşıyoruz açıkçası.

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