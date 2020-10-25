Oyuncu Burak Hakkı huzuru köy hayatında buldu

800 CEVİZ AĞACI VAR

Güneyli köyünde, ailesinin bir yazlığı bulunduğunu ve 30 yıldan fazla süredir burada olduklarını belirten Burak Hakkı, "Annem ve babam yazları Güneyli köyündeki yazlıklarına geliyorlardı. 2008 yılında oğlum Rüzgar doğduğu zaman onun için bir şey yapmak istedik. Burası bomboş bir tarlaydı ve 12 yıl önce satın aldık. Ondan sonra burayı işlemeye başladık. Benim bir ceviz hayalim vardı. Ceviz bahçesi kurmak istiyordum ve o zaman başladık.