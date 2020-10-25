Oyuncu Burak Hakkı huzuru köy hayatında buldu

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesine bağlı Güneyli köyünde, 12 yıl önce satın aldığı 22 dönüm arazide, hayalini kurduğu ceviz bahçesini kuran oyuncu Burak Hakkı (48), ürün hasadına başladı. İstanbul'un stresli yaşamından Saros Körfezi'ndeki köy yaşamına döndüğünü ve bunu herkesin yapabileceğini insanların sadece ne istediğine karar vermesi gerektiğini belirten Hakkı, "İnsan şehre dönmek istemiyor açıkçası. Dolayısıyla da bu tür köy hayatının ne kadar gerekli ve güzel olduğu, böyle salgın dönemlerinde anlaşılıyor" dedi.