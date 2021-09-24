Özcan Deniz'in kız kardeşine Feyza Aktan'dan dava!

Oyuncu ve şarkıcı Özcan Deniz, Feyza Aktan ile 2018 yılında nikah masasına oturmuştu. Evliliklerinden Kuzey adında bir çocukları olan çift, 15 ay evli kaldıktan sonra ayrılık kararı almıştı. Özcan Deniz ile Feyza Aktan anlaşmalı olarak boşansa da karşı karşıya gelmeye devam ediyor. Şiddet iddiasıyla ve velayet savaşıyla mahkemelik olan ikiliden Feyza Aktan, bu kez Özcan Deniz'in kız kardeşi Sibel Semerci hakkında suç duyurusunda bulundu. Feyza Aktan, çocuğuyla oturduğu eve kamera yerleştirerek kendisini izledikleri, görüntüleri montajlayarak basına sızdırdıkları ve kendisine iftira attıkları iddiasıyla eski eşi Özcan Deniz ile kız kardeşi Sibel Semerci'den şikayetçi oldu. İşte o suçlamanın ayrıntıları...