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Haberler Galeri Özcan Deniz'in kız kardeşine Feyza Aktan'dan dava!

Özcan Deniz'in kız kardeşine Feyza Aktan'dan dava!

Oyuncu ve şarkıcı Özcan Deniz, Feyza Aktan ile 2018 yılında nikah masasına oturmuştu. Evliliklerinden Kuzey adında bir çocukları olan çift, 15 ay evli kaldıktan sonra ayrılık kararı almıştı. Özcan Deniz ile Feyza Aktan anlaşmalı olarak boşansa da karşı karşıya gelmeye devam ediyor. Şiddet iddiasıyla ve velayet savaşıyla mahkemelik olan ikiliden Feyza Aktan, bu kez Özcan Deniz'in kız kardeşi Sibel Semerci hakkında suç duyurusunda bulundu. Feyza Aktan, çocuğuyla oturduğu eve kamera yerleştirerek kendisini izledikleri, görüntüleri montajlayarak basına sızdırdıkları ve kendisine iftira attıkları iddiasıyla eski eşi Özcan Deniz ile kız kardeşi Sibel Semerci'den şikayetçi oldu. İşte o suçlamanın ayrıntıları...

Giriş Tarihi: 24 Eylül 2021 Cuma 12:20 Güncelleme Tarihi: 24 Eylül 2021 Cuma 13:03
Özcan Deniz’in kız kardeşine Feyza Aktan’dan dava!

Oyuncu ve şarkıcı Özcan Deniz, Feyza Aktan ile 2018 yılında nikah masasına oturmuştu. Evliliklerinden Kuzey adında bir çocukları olan çift, 15 ay evli kaldıktan sonra ayrılık kararı almıştı. Özcan Deniz ile Feyza Aktan anlaşmalı olarak boşansa da karşı karşıya gelmeye devam ediyor. Şiddet iddiasıyla ve velayet savaşıyla mahkemelik olan ikiliden Feyza Aktan, bu kez Özcan Deniz'in kız kardeşi Sibel Semerci hakkında suç duyurusunda bulundu. Feyza Aktan, çocuğuyla oturduğu eve kamera yerleştirerek kendisini izledikleri, görüntüleri montajlayarak basına sızdırdıkları ve kendisine iftira attıkları iddiasıyla eski eşi Özcan Deniz ile kız kardeşi Sibel Semerci'den şikayetçi oldu. İşte o suçlamanın ayrıntıları...

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Özcan Deniz’in kız kardeşine Feyza Aktan’dan dava!

Özcan Deniz ile Feyza Aktan arasında sular durulmuyor. Oğulları Kuzey için velayet davası çekişmeli olarak devam eden iki ünlü isim, bu sefer de gizli kamera suçlamasıyla karşı karşıya geldi.Oyuncu ve şarkıcı Özcan Deniz, Feyza Aktan ile 2018 yılında nikah masasına oturmuştu.

Özcan Deniz’in kız kardeşine Feyza Aktan’dan dava!

Evliliklerinden Kuzey adında bir çocukları olan çift, 15 ay evli kaldıktan sonra ayrılık kararı aldı.Evliliklerinden Kuzey adında bir çocukları olan çift, 15 ay evli kaldıktan sonra ayrılık kararı aldı.

Özcan Deniz’in kız kardeşine Feyza Aktan’dan dava!

Özcan Deniz ile Feyza Aktan anlaşmalı olarak boşansa da karşı karşıya gelmeye devam ediyor.

Özcan Deniz’in kız kardeşine Feyza Aktan’dan dava!

Şiddet iddiasıyla ve velayet savaşıyla mahkemelik olan ikiliden Feyza Aktan, bu kez Özcan Deniz'in kız kardeşi Sibel Semerci hakkında suç duyurusunda bulundu.

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