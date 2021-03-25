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Haberler Galeri Özge Özder bebeğinin yüzünü ilk kez gösterdi

Özge Özder bebeğinin yüzünü ilk kez gösterdi

Sadakatsiz dizisinde Doktor Derya karakterine hayat veren ve kısa bir aradan sonra diziye yeniden katılan Özge Özder, bebeğinin yüzünü ilk kez gösterdi. İşte Özge Özder ve Sinan Güleryüz'ün kızları Eva Luna...

Giriş Tarihi: 25 Mart 2021 Perşembe 13:03 Güncelleme Tarihi: 25 Mart 2021 Perşembe 13:16
Özge Özder bebeğinin yüzünü ilk kez gösterdi

Sadakatsiz dizisinin Doktor Derya'sı Özge Özder, kısa bir süre önce kızı Eva Luna'yı kucağına aldı.

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Özge Özder bebeğinin yüzünü ilk kez gösterdi

Sosyal medya hesabından eşi ve kızıyla yeni pozlarını paylaşan Özder, minik bebeğinin yüzünü de gösterdi. Çiçeği burnunda annenin gönderisine beğeni ve yorum yağdı.

Özge Özder bebeğinin yüzünü ilk kez gösterdi

"HOŞ GELDİN ANNESİNİN KÜÇÜK TIRTILI"

Özge Özder, paylaşımında "Merhaba dünya... Dilerim varlığınla dünyayı daha güzel bir yer yapsın... Ömrün ay gibi aydınlık ve parlak, masalları kıskandıracak kadar güzel ve ışıklı olsun ay kız. Annen ve baban çok aşık sana. Ömrümüz oldukça yanında, her ihtiyaç duyduğunda arkanda, siper olmamız gerektiğinde ve tüm kötülüklere karşı önünde, yanında olamıyorsak ise omuz başındayız meleğim. Bunu hiç unutma. Varlığın en büyük armağan bize... Sen kendini seç ve gerçekleştir yeter. Artık tüm şükürlerimiz varlığına. Hoş geldin annesinin küçük tırtılı. Kırkımız çıktı bugün. İyi dileklerinize, dualarınıza ve güzel kalplerinize emanet ederek paylaşıyorum meleğimi..." ifadelerini kullandı.

Özge Özder bebeğinin yüzünü ilk kez gösterdi

Bazı sosyal medya kullanıcıları ise, "Allah nazarlardan korusun sizi, maşallah", "İlk fotoğrafa baktığımda oyuncak bebek sandım", "Eva Luna hoş geldin", "Çok iyi bir anne babaya sahipsin bunu sakın unutma", "Ne tatlı bir bebek" gibi yorumlar yapmayı ihmal etmedi.

Özge Özder bebeğinin yüzünü ilk kez gösterdi
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