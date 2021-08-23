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Özge Özpirinçci bebeğinin ismini açıkladı! Duyan hayret etti
Ünlü oyuncu Özge Özpirinçci'nin Burak Yamantürk ile ilişkisi dolu dizgin devam ederken bebek müjdesi de gelmişti. Anne olmak için gün sayan güzel oyuncu bebeğinin ismini de açıkladı. Duyanlar ise bebeğin ismi karşısında bir hayli şaşırdı.
Giriş Tarihi: 23 Ağustos 2021 Pazartesi 10:15Güncelleme Tarihi: 23 Ağustos 2021 Pazartesi 10:17
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7 yıldır ilişkileri doludizgin devam eden Özge Özpirinçci ile Burak Yamantürk'ten geçtiğimiz günlerde müjdeli haber geldi. Gözde çif, bir bebek beklediğini duyurdu.
Şimdilerde hamilelikte 5. ayını devirmek üzere olan Özge Özpirinçci, Hürriyet'e samimi itiraflarda bulundu. İşte Özpirinçci'nin açıklamalarından satır başları...
Açıkçası toplumsal kültür açısından değil, doğa ve gezegen açısından endişelerim var. Çünkü kız ya da erkek fark etmez, dünyaya getireceğim canlının her şeyden önce doğaya saygılı olmasını isterim. Çünkü biz toplum olarak birbirimizi iyileştirebiliriz. Daha iyi günlere doğru gideceğiz, bunun için çabalıyoruz.
DÜĞÜN ÖNÜMÜZDEKİ YAZA OLUR
Tabii ki bürokratik ve hukuki olarak evliliği yapmamız bebek için daha güvenli bir ortamı sağlıyor. Benim hep düşündüğüm şey şu: Mesela Allah korusun Burak hastanelik olsa ben onun ailesi değilim, hukuki olarak... Dolayısıyla nikah yapmamız gerekiyor. Devletin bizi aile olarak görmesi için. Ama düğün olayında çok net şunu söyledim Burak'a: Eğlenip dağıtamayacağım bir düğünde ben kimseyi ağırlayamam, "Ne haliniz varsa görün" derim.
O yüzden benim de misafirler gibi eğlenebileceğim bir zamanda düğün yapacağız. O da muhtemelen önümüzdeki yaz olur. Hiç acelemiz yok. Zaten birbirini bulmuş iki ruhuz. Bunu da taçlandırıyoruz bebemizle! Artık kutlamasını ilerleyen zamanlarda yapacağız.