Özge Özpirinçci bebeğinin ismini açıkladı! Duyan hayret etti

DÜĞÜN ÖNÜMÜZDEKİ YAZA OLUR

Tabii ki bürokratik ve hukuki olarak evliliği yapmamız bebek için daha güvenli bir ortamı sağlıyor. Benim hep düşündüğüm şey şu: Mesela Allah korusun Burak hastanelik olsa ben onun ailesi değilim, hukuki olarak... Dolayısıyla nikah yapmamız gerekiyor. Devletin bizi aile olarak görmesi için. Ama düğün olayında çok net şunu söyledim Burak'a: Eğlenip dağıtamayacağım bir düğünde ben kimseyi ağırlayamam, "Ne haliniz varsa görün" derim.