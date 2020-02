Özgecan'ın yüreklerdeki acısı 5 yıldır dinmiyor

Mersin'in Tarsus ilçesinde 11 Şubat 2015'te evine gitmek için bindiği minibüste öldürülen 19 yaşındaki Özgecan Aslan'ın ailesi, kızlarının yokluğunu her an içlerinde yaşıyor. Baba Mehmet Aslan "Olan kızıma oldu. Kadınlara, çocuklara oldu. Herkes hayatını yaşıyor. Bir saat dahi onu düşünmeden, anmadan geçmiyor. Her an aklımda" ifadelerini kullandı.