Özgürlüğün sembolü ’Yılkı atları’ Kazdağları’nda böyle görüntülendi

Yıllardır Kazdağları'nın fauna ve florasını fotoğrafladığını ifade eden Kolçak, "Nadir gördüğümüz yılkı atları da bu bölgelerde yaşıyor. Birkaç bölgede yılkı atı var. Bunları gördüğüm yerde de mutlaka fotoğraf kadrajıma almaya çalışıyorum. Kadraja ayrı bir güzellik veriyor." dedi.