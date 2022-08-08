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Özgürlüğün sembolü 'Yılkı atları' Kazdağları'nda böyle görüntülendi
İnsanlardan uzak bölgelerde yaşayan yılkı atları, Balıkesir ve Çanakkale il sınırları içinde yer alan Kazdağları'nda doğal ortamlarında görüntülendi. Bölgede sınırlı sayıda bulunan yılkı atları bakımlı halleri ile de dikkatleri çekti.
Giriş Tarihi: 8 Ağustos 2022 Pazartesi 13:41Güncelleme Tarihi: 8 Ağustos 2022 Pazartesi 13:46
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Özgürlüğün sembolü 'Yılkı atları' Kazdağları'nda böyle görüntülendi
Kazdağları'nda doğal yaşam alanlarında sürü halinde yaşayan yılkı atları, Hanlar ve Kumluca mevkisi yakınlarında otlarken kameralara yansıdı.
Özgürlüğün sembolü 'Yılkı atları' Kazdağları'nda böyle görüntülendi
Kendi başlarına insanlardan uzak bölgelerdeki alanlarda yaşayan yılkı atları, parlak tüyleri ve bakımlı halleriyle dikkati çekiyor.
Özgürlüğün sembolü 'Yılkı atları' Kazdağları'nda böyle görüntülendi
Dört mevsim bölgedeki fotoğraf ve doğa tutkunlarının ilgisini çeken atlar, zaman zaman objektiflere yansıyor.
Özgürlüğün sembolü 'Yılkı atları' Kazdağları'nda böyle görüntülendi
Doğa fotoğrafçısı İrfan Kolçak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kazdağları bölgesinde sınırlı sayıda yılkı atı bulunduğunu ve tüm yıl boyunca bütün bölgeyi dolaştıklarını bildirdi.
Özgürlüğün sembolü 'Yılkı atları' Kazdağları'nda böyle görüntülendi
Yıllardır Kazdağları'nın fauna ve florasını fotoğrafladığını ifade eden Kolçak, "Nadir gördüğümüz yılkı atları da bu bölgelerde yaşıyor. Birkaç bölgede yılkı atı var. Bunları gördüğüm yerde de mutlaka fotoğraf kadrajıma almaya çalışıyorum. Kadraja ayrı bir güzellik veriyor." dedi.