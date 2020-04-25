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Haberler Galeri Özkan Uğur'dan üzen haber: İkinci kez kansere yakalandı!

Özkan Uğur'dan üzen haber: İkinci kez kansere yakalandı!

MFÖ grubunun başarılı solisti Özkan Uğur'dan üzücü bir haber geldi. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Gülhane Parkı'nda konser veren grubun diğer bir üyesi Fuat Güner, Uğur'un yeniden kansere yakalandığını açıkladı.

Giriş Tarihi: 25 Nisan 2020 Cumartesi 12:27 Güncelleme Tarihi: 25 Nisan 2020 Cumartesi 12:34
Özkan Uğur'dan üzen haber: İkincisi kez kansere yakalandı!
Özkan Uğur'dan üzen haber: İkincisi kez kansere yakalandı!

MFÖ grubunun solistleri Mazhar Alanson ve Fuat Güner, dün 23 Nisan Çocuk Bayramı dolayısıyla Gülhane Parkı'nda konser verdi. Şarkı arasında konuşan Güner, Özkan Uğur'un kanser tedavisi gördüğü için konsere gelemediğini söyledi.

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Özkan Uğur'dan üzen haber: İkincisi kez kansere yakalandı!
Özkan Uğur'dan üzen haber: İkincisi kez kansere yakalandı!

İstanbul Valiliğince 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve TBMM'nin açılışının 100. yılı dolayısıyla Gülhane Parkı'nda organize edilen konserde, MFÖ grubundan Mazhar Alason ve Fuat Güner sevilen şarkılarını seslendirdi.
İstanbul Valiliğince düzenlenen ve MFÖ grubundan Özkan Uğur'un sağlık sorunları nedeniyle katılamadığı konser, online olarak yayınlandı.

Özkan Uğur'dan üzen haber: İkincisi kez kansere yakalandı!
Özkan Uğur'dan üzen haber: İkincisi kez kansere yakalandı!

Yeni tip koronavirüs (Kovid -19) salgını nedeniyle seyircisiz organize edilen konser sosyal medya, radyolar ve televizyonlardan izleyiciye ulaştırıldı.

Özkan Uğur'dan üzen haber: İkincisi kez kansere yakalandı!
Özkan Uğur'dan üzen haber: İkincisi kez kansere yakalandı!

"EVLERDEYİZ DİYE İŞİ SERMEK YOK"

Sanatçı Mazhar Alanson, seyircisiz konserde vatandaşların evlerinden şarkılara eşlik etmesini istedi. Uzaktan eğitim gören öğrencilerin derslerini ihmal etmemesini isteyen Alanson, "Evlerdeyiz diye işi sermek yok. Çünkü iyi notlar, kötü notlar var, yine sınıfı geçmek ve kalmak var. Anne babalar, lütfen çocukların başına dikilmeyin ders çalışırken. Onları biraz rahat bırakın. Ne güzel okul bahçesinde teneffüslerde oynardınız, anne-babanızla birlikte dolaşmak ne kadar kıymetliymiş. Bundan sonra hayatın kıymetini biz büyükler zaten anladık ama siz de bunları inşallah idrak edersiniz." dedi.

Özkan Uğur'dan üzen haber: İkincisi kez kansere yakalandı!
Özkan Uğur'dan üzen haber: İkincisi kez kansere yakalandı!

"KANSER TEDAVİSİ GÖREN ÖZKAN UĞUR GELEMEDİ"

Fuat Güner de TBMM'nin kuruluşunun 100. yılını ve Atatürk'ün çocuklara armağanı olan 23 Nisan'ı canı gönülden kutladığını belirtti. 100. yılı herkesin büyük bir coşkuyla kutlamasını isteyen Güner, kanser tedavisi gören Özkan Uğur'un çok istemesine karşın doktorunun risk uyarısı nedeniyle aralarında olmadığını söyledi.

Özkan Uğur'dan üzen haber: İkincisi kez kansere yakalandı!
Özkan Uğur'dan üzen haber: İkincisi kez kansere yakalandı!

Mazhar Alanson, 1971'de Fuat Güner'le ikili olarak çalıştıklarını ve Özkan Uğur'un gelmesiyle marka haline dönüştüklerini anlatarak, ilk defa ayrı kaldıklarını kaydetti.

Özkan Uğur'dan üzen haber: İkincisi kez kansere yakalandı!
Özkan Uğur'dan üzen haber: İkincisi kez kansere yakalandı!

Başarılı şarkıcı Özkan Uğur, 2013 yılında kansere yakalanmış ve hastalığı yenmişti

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