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Haberler Galeri Pamukkale 1 Haziran'da misafirlerini daha "beyaz" karşılayacak

Pamukkale 1 Haziran'da misafirlerini daha "beyaz" karşılayacak

Türkiye'nin önemli turizm destinasyonlarından Pamukkale, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle verilen aranın ardından, 1 Haziran'dan itibaren misafirlerini daha beyaz travertenlerle karşılamaya hazırlanıyor.

Giriş Tarihi: 30 Mayıs 2020 Cumartesi 15:02 Güncelleme Tarihi: 30 Mayıs 2020 Cumartesi 15:02
Pamukkale 1 Haziran'da misafirlerini daha beyaz karşılayacak

Tedbirler kapsamında 19 Mart'tan bu yana ziyaretçi alınmayan Pamukkale, en sakin günlerini geçiriyor. Kapıların kapanmasının ardından görevlilerin yeniden ziyaretçi kabul etmek için yaptıkları çalışmalar tamamlandı.Sosyal mesafenin korunması için oturma ve gezi alanlarıyla ilgili düzenlemeler yapılan ören yerinde, güvenlik görevlilerine de eğitim verildi.

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Pamukkale 1 Haziran'da misafirlerini daha beyaz karşılayacak

Ören yerini gezmek isteyenler, kapıda ateş ölçümünün ardından temassız geçiş noktalarından giriş yapacak. Antik havuz, çevresinde devam eden restorasyon nedeniyle bir süre hizmet veremeyecek.

İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili Turhan Veli Akyol, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen yıl 2 milyonun üzerinde turist çeken bölgenin, bu sene kapılarını kapattığı 18 Mart'a kadar 112 bin ziyaretçiyi ağırladığını bildirdi.

Pamukkale 1 Haziran'da misafirlerini daha beyaz karşılayacak

Ziyarete verilen arayı iyi değerlendirdiklerini, bazı bölümlerde kararan travertene yönelik su salımı ve beyazlaştırma çalışması yürüttüklerini dile getiren Akyol şöyle konuştu:

Pamukkale 1 Haziran'da misafirlerini daha beyaz karşılayacak

"Pamukkale ve travertenleri, bu sürede adeta dinlenmeye çekildi. Travertenlerimiz tahmin edemediğimiz kadar mükemmel durumda. Beyazlaştırma ve su salım planları harika şekilde ilerliyor. Şu anda uzmanlar travertenlerde olumsuz bir durumun olmadığını rapor ediyor. Pamukkale tarihinde hiç olmadığı kadar beyaz durumda. Buradaki görsel şöleni görmeye herkesi bekliyoruz."

Pamukkale 1 Haziran'da misafirlerini daha beyaz karşılayacak

BELLİ SAYIDA TURİST AĞIRLAYACAK

Koronavirüs önlemleri kapsamında ören yerindeki insan sayısının kameralarla sürekli kontrol altında tutulacağını kaydeden Akyol, maskesiz dolaşmaya kesinlikle izin verilmeyeceğini ifade etti.

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