Pamukkale 1 Haziran'da misafirlerini daha "beyaz" karşılayacak

"Pamukkale ve travertenleri, bu sürede adeta dinlenmeye çekildi. Travertenlerimiz tahmin edemediğimiz kadar mükemmel durumda. Beyazlaştırma ve su salım planları harika şekilde ilerliyor. Şu anda uzmanlar travertenlerde olumsuz bir durumun olmadığını rapor ediyor. Pamukkale tarihinde hiç olmadığı kadar beyaz durumda. Buradaki görsel şöleni görmeye herkesi bekliyoruz."