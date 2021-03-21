Pamukkale kademeli normelleşmede eski günlerine dönüyor

UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan Denizli'deki Pamukkale, koronavirüsle mücadelede kademeli normalleşme sürecine girilmesiyle eski günlerine dönmeye başladı. 'Beyaz cennet' olarak isimlendirilen Pamukkale, hafta sonları sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırılmasıyla ziyaretçilerin gözdesi durumuna geldi. Hafta sonunu Pamukkale'nin beyaz travertenleri üzerinde yürüyüp, eşsiz doğal güzelliği ve kültürel dokusu arasında zaman geçirmek isteyenler, otellerdeki doluluk oranını yükseltti. Otellerdeki doluluk oranı yüzde 70'e yükseldi.