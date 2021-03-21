Pamukkale kademeli normelleşmede eski günlerine dönüyor

Denizli'nin risk haritasında sarı renkli şehirler arasında yer aldığınını hatırlaten Şen, "Pamukkale yerli ziyaretçilerin saat 21.00'e kadar gezebileceği bir bölge. Ziyaretçilerimiz saat 19.00'a kadar travertenler üzerinde yürüyüp, termal havuzlara girebiliyor, Hierapolis Antik Kenti'ni de gezebiliyor. Mevsim termal turizme uygun olduğu için Pamukkale'ye yoğun ilgi olduğunu görüyoruz.