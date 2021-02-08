Pamukkale son 21 yılın en sakin dönemini yaşıyor

Pamukkale'de, gişelerin kurulduğu 2000'den bu yana tutulan ziyaretçi istatistiğine göre, en yüksek turist sayısına 2 milyon 580 bin 245 turistin geldiği 2019'da ulaşıldı. Dünyaca ünlü ören yerini, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yaşandığı 2020'de ise sadece 625 bin 120 turist ziyaret etti.