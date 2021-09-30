Pamukkale'de 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusu
Unesco Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan Pamukkale'de 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla özel balon turu gerçekleştirildi.Uçuş öncesinde balonlara Atatürk posteri ve Türk bayrakları asıldı.
Giriş Tarihi: 30 Eylül 2021 Perşembe 11:37
Sıcak hava balonlarıyla uçmak için sabahın erken saatlerinde Pamukkale'ye gelen turistler, verilen eğitimin ardından balonlara bindi.
Zaferin 99'uncu yıl dönümü dolayısıyla uçuş öncesinde balonlara Atatürk posteri ve Türk bayrakları asıldı.
Pamukkale semalarındaki balondan beyaz cennetin eşsiz güzelliğini ve güneşin doğuşunu izleme fırsatı bulan turistler, çektikleri fotoğraflarla bu anları ölümsüzleştirdi.
Yaklaşık 1500 metre yükseklikten Pamukkale'nin eşsiz güzelliğini izleme fırsatı sunan balonlardaki Atatürk posteri ve Türk bayrakları beyaz travertenler üzerinde görsel şölen oluşturdu.
Balonlar, tur sonrası Pamukkale Mahallesi'ne indi.