Pamukkale'de hafta sonu yoğunluğu

Cemalettin Er de, "Burası mükemmel bir yer. Herkesin gelmesini tavsiye ederim. Bu aylarda bu kadar kalabalık olacağını düşünmüyordum. Koronavirüse rağmen biraz yoğunluk var. Bazı yerlerde yürümek zor olsa da gezmesi çok keyifli bir yer" diye konuştu.

İHA