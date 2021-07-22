Pamukkale'ye tatilci akını! Uzun kuyruklar oluştu

"MANZARANIN BÜYÜLEYİCİ BİR GÜZELLİĞİ VAR"

Trabzon'dan eşiyle Pamukkale'yi ziyaret için gelen Gülhanım Uzun, AA muhabirine, ilk defa geldiği Pamukkale'yi muhteşem bulduğunu anlatarak, "Şu an görüntü muhteşem. Biraz daha yukarılardaki güzellikleri görmek için sabırsızlanıyorum. Manzaranın büyüleyici bir güzelliği var." dedi.