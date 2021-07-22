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Haberler Galeri Pamukkale'ye tatilci akını! Uzun kuyruklar oluştu

Pamukkale'ye tatilci akını! Uzun kuyruklar oluştu

Denizli'deki "beyaz cennet" Pamukkale'ye Kurban Bayramı'nda gelen yerli ve yabancı misafirler, yoğunluk oluşturuyor. Fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmeyen turistler yaz kış sıcaklığı 36 derece değişmeyen antik havuza da girmeden bölgeden ayrılmıyor.

Giriş Tarihi: 22 Temmuz 2021 Perşembe 11:32 Güncelleme Tarihi: 22 Temmuz 2021 Perşembe 11:32
Pamukkale'ye tatilci akını! Uzun kuyruklar oluştu

Travertenleri, şifalı termal suyu ve çevresindeki antik kentlerle her mevsim ziyaretçi ağırlayan Pamukkale'de, bayramın 3'üncü gününde de hareketliliğin devam ettiği görüldü.

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Pamukkale'ye tatilci akını! Uzun kuyruklar oluştu

Salgın önlemleri kapsamında ziyaretçilerin kabul edildiği bölgedeki giriş kapılarında zaman zaman uzun kuyruklar oluştu.

Pamukkale'ye tatilci akını! Uzun kuyruklar oluştu

Akdeniz ve Ege'deki turizm merkezleriyle Anadolu'nun birçok kentini bağlayan yol kesişiminde bulunması nedeniyle bayram tatilini yoğun geçiren Pamukkale'yi ziyaret edenler travertenlerde yürüyüp buradaki turkuaz renkli sularda serinlemenin tadını çıkartıyor.

Pamukkale'ye tatilci akını! Uzun kuyruklar oluştu

Fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmeyen turistler yaz kış sıcaklığı 36 derece değişmeyen antik havuza da girmeden bölgeden ayrılmıyor.

Pamukkale'ye tatilci akını! Uzun kuyruklar oluştu

"MANZARANIN BÜYÜLEYİCİ BİR GÜZELLİĞİ VAR"

Trabzon'dan eşiyle Pamukkale'yi ziyaret için gelen Gülhanım Uzun, AA muhabirine, ilk defa geldiği Pamukkale'yi muhteşem bulduğunu anlatarak, "Şu an görüntü muhteşem. Biraz daha yukarılardaki güzellikleri görmek için sabırsızlanıyorum. Manzaranın büyüleyici bir güzelliği var." dedi.

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