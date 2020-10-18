Pandemi servisinde çalışan doktor, süreci kare kare fotoğrafladı

Şu an çok tarihi bir sürece tanıklık ediyoruz, tüm dünyayı etkileyen bir salgın yaşıyoruz. Bunu çok değerli buluyorum. Sanatın da bu süreçten olumlu etkilendiğini düşünüyorum. Çünkü sürecin başında herkeste yeni bir dünyayla karşı karşıya olduğumuz düşüncesi oluştu. Birçok insan 'Hayatımız eskisi gibi olmayacaksa, yeni hayatta nasıl mutlu ve verimli olabiliriz?' diye düşündü. Gerek edilgen, gerek aktif bir şekilde sanata yönelen çok insan oldu. Bendeki fikir de bu şekilde çıktı, 500'ün üzerinde fotoğraf çektim. Bu fikri idari birimdeki hocalarımızla paylaştığımda çok olumlu yaklaştılar" dedi.