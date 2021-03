"HER ÖĞÜNDE YETERİ KADAR TÜKETMELİYİZ"

Kilo vermede en sağlıklı yöntemin yeterli ve dengeli beslenerek ideal kiloya dönmek olduğunu ifade eden Mutlu; "Sağlıklı beslenme yoncası dediğimiz yonca yapraklarında bulunan besin gruplarından her öğünde yeteri kadar tüketmeliyiz. Peki nedir bu besin grupları; Et, tavuk, balık, yumurta, kurubaklagil dediğimiz protein içeriği yüksek besinler, süt ve süt ürünleri; kalsiyum, fosfor, çinko içeren besinler, sebze ve meyve grubu dediğimiz diyet lifi, vitamin ve mineral içeriği yüksek besinler.