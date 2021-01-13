Pandemide ebegümecine talep arttı, kilosu 300 liraya çıktı

Endemik bitki üretimi bakımından Türkiye, Avrupa'da ilk sıralarda yer alıyor. Ülkemiz bu bakımdan cennet gibi. Dört mevsimi yaşıyoruz. Her türlü bitkisel ürün mevcut, ama bunları işleyerek satmak yerine hammadde olarak veriyoruz. Bunun önüne geçilmesi lazım" diye konuştu.

DHA