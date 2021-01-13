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Haberler Galeri Pandemide ebegümecine talep arttı, kilosu 300 liraya çıktı

Pandemide ebegümecine talep arttı, kilosu 300 liraya çıktı

Pandemi ile birlikte bağışıklık sistemini güçlendiren yiyecek ve içeceklere talep erttı. Koronavirüs salgınıyla birlikte bitki çaylarına olan ilgi artınca ebegümecinin kilosu aktarlarda 300 liraya yükseldi.

Giriş Tarihi: 13 Ocak 2021 Çarşamba 11:29
Pandemide ebegümecine talep arttı, kilosu 300 liraya çıktı
Pandemide ebegümecine talep arttı, kilosu 300 liraya çıktı

Pandemi döneminde bağışıklık sistemini güçlendirmek isteyenler bitki çaylarına yöneldi, ebegümecine olan ilgi de arttı. Doğal ortamda yetişen ebegümecinin kilosu aktarlarda 300 liraya kadar çıktı. Aktar Koray Özkılıç, ebegümecinin daha çok bitki çaylarına katıldığını anlatarak, "Ebegümecinin virüs sebebi ile popülaritesi arttı.

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Pandemide ebegümecine talep arttı, kilosu 300 liraya çıktı
Pandemide ebegümecine talep arttı, kilosu 300 liraya çıktı

Koronavirüsten korunabilmek için vücut savunmasını yüksek tutmak lazım. Vücudun antioksidan özelliğinin yüksek olmalı. Ebegümeci, Ege ve Akdeniz yöresinde doğal olarak yetişen bir bitki. Kaynatmadan çay gibi demlenip de içilir, taze toplanan otundan yemek de yapılır" dedi.

Pandemide ebegümecine talep arttı, kilosu 300 liraya çıktı
Pandemide ebegümecine talep arttı, kilosu 300 liraya çıktı

TÜRKİYE, AVRUPA'DA BİRİNCİ
Endemik bitki türlerinin üretimi açısından Türkiye'nin Avrupa'da ilk sıralarda yer aldığına dikkat çeken Özkılıç, "Ebegümecinin yanı sıra kekik yağı satışları da bu dönemde arttı. Fakat saf kekik yağı olması lazım.

Pandemide ebegümecine talep arttı, kilosu 300 liraya çıktı
Pandemide ebegümecine talep arttı, kilosu 300 liraya çıktı

Endemik bitki üretimi bakımından Türkiye, Avrupa'da ilk sıralarda yer alıyor. Ülkemiz bu bakımdan cennet gibi. Dört mevsimi yaşıyoruz. Her türlü bitkisel ürün mevcut, ama bunları işleyerek satmak yerine hammadde olarak veriyoruz. Bunun önüne geçilmesi lazım" diye konuştu.

DHA

Pandemide ebegümecine talep arttı, kilosu 300 liraya çıktı
Pandemide ebegümecine talep arttı, kilosu 300 liraya çıktı
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