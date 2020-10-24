Pangolin ile aslanın kapışması görenleri şaşırttı!
Dünyada yüzlerce kişinin ölmesine sebep olan koronavirüsü yaydığı iddia edilen pangolin ile aslanın kapışması saniye saniye görüntülendi. Vahşi doğada çekilen görüntüyü izleyenler kazanını görünce şaştı kaldı.
Giriş Tarihi: 24 Ekim 2020 Cumartesi 10:58Güncelleme Tarihi: 24 Ekim 2020 Cumartesi 10:58
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Dünyayı saran katil virüsü yılan mı yarasa mı yaydı diye tartışılırken, yeni bir iddia ortalığı ayağa kaldırdı. Çinlilerin bayılarak yediği memeli türü olan pangolinin koronavirüsü yaydığı iddia edildi.