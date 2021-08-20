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Haberler Galeri Pangolin ile aslanın kapışması görenleri şaşırttı!

Pangolin ile aslanın kapışması görenleri şaşırttı!

Dünyada yüzlerce kişinin ölmesine sebep olan koronavirüsü yaydığı iddia edilen pangolin ile aslanın kapışması saniye saniye görüntülendi. Vahşi doğada çekilen görüntüyü izleyenler kazanını görünce şaştı kaldı.

Giriş Tarihi: 20 Ağustos 2021 Cuma 13:22 Güncelleme Tarihi: 20 Ağustos 2021 Cuma 13:22
Pangolin ile aslanın kapışması görenleri şaşırttı!

Dünyayı saran katil virüsü yılan mı yarasa mı yaydı diye tartışılırken, yeni bir iddia ortalığı ayağa kaldırdı. Çinlilerin bayılarak yediği memeli türü olan pangolinin koronavirüsü yaydığı iddia edildi.

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Pangolin ile aslanın kapışması görenleri şaşırttı!

Pangolin ile aslanın kapışması saniye saniye görüntülendi.

Pangolin ile aslanın kapışması görenleri şaşırttı!
Pangolin ile aslanın kapışması görenleri şaşırttı!
Pangolin ile aslanın kapışması görenleri şaşırttı!
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