Pantolondaki bu düğmelerin sırrı ne? Öğrenince çok şaşıracaksınız

Müzik dinlerken ya da video izlerken başkalarını rahatsız etmemek için icat edilmiş kulak içi kulaklıkları kullananların pek çoğu büyük yanlış yapıyor! Neden mi? Kulak içi kulaklıkları çoğu insan düzgünce nasıl takıldığını bilmiyor. Kulaklıklar çoğu durumda kulağımızın şekli yüzünden küçük bir hareketten sonra düşebiliyor. Bu sıklıkla yaşanan problemin basit bir çözümü var. Direkt takmak yerine, kulaklığı kulağınızın etrafından sararak takmayı deneyin. Böylece, kablo kulağınıızın arkasından sarkacak ve kulaklığa baskı azalacak. Daha bitmedi! Örneğin kapıları kilitli bir arabadan kaçmanız gerekirse... Kafalığı (koltuk başlığı) yerinden çıkarın ve metal çubuklarıyla camı kırın. Pek çok kişi dikkat etmiyor; ancak iPhone'unun arkasında kameranın yanında bulunan deliğin ne işe yaradığını pek bilen yok. Peki bu minik delik ne işe yarıyor dersiniz? iPhone'daki o delik İki kamera arasında görünen o minik delik siz arka kamerayı kullanırken devreye giren mikrofon bölgesi. Dizüstü bilgisayarlarda bulunan bu küçük deliğin ne işe yaradığını biliyor musunuz? Çoğu kişi bunun önemsiz bir ayrıntı olduğunu düşünüyor olabilir. Ancak bu minik delik, bilgisayarınızı korumanızı sağlamak için yapılan bir ayrıntı... Uçaklardaki bu siyah üçgenin ne anlama geldiğini biliyor musunuz? Uçağın içerisinden kanadının en iyi bir biçimde gözlemlendiği yeri belirtiyor. Bu hizaya denk gelen pencereden bakarak, kanatta herhangi bir problem olup olmadını görebilirsiniz. Uçak camlarındaki delikler Bu delik hem camlarda buhar oluşumunu önler hem de uçak iç ve dış basıncını dengeler Dikiz aynasındaki bu küçük düğmenin ne olduğunu biliyor musunuz?Genellikle pek çok cisim asılan bu küçük yer işlevi aslında çok farklı... Aynanızın arka tarafındaki göz alması engelleyicisini aktive ediyor. Gözünüzü rahatsız eden ışık, başka yere yansıtılır. Tükenmez kalem kapaklarındaki delik Kot pantolondaki minik cepler Çoğumuz kot pantolonlarımızın minik ceplerinin ne işe yaradığını anlamayız. Zira o bölüm para ya da başka bir şey koymak için ziyadesiyle küçük ve dar. Bu cepler aslında 1800'lerde kullanılan zincirli cep saatlerini koymak için tasarlanmış. Cep kenarlarındaki tuhaf düğmeler Levi Strauss ilk kot pantolonu ürettiğinde en büyük problem, pantolonu giyen işçilerin hareketlerinden ötürü sık sık yırtılma sorunlarının görülmesiydi. (O dönemler kot pantolonu en çok altın işçileri giyiyordu.) Bu düğmeler de esasında yırtılma problemlerini engelleyebilmek için yapılmıştı. Converse ayakkabılardaki delikler Converse'in kenarındaki anlamsız gibi görülen deliklerin amacı havalandırmak. Ayrıca, uzun olan bağcıkları bağlamak için ekstra bir alan olarak da düşünülmüş çünkü Converse aslında bir basketbol ayakkabısı olarak üretilmiş. Tencere sapındaki delik Bu deliğin iki işlevi var. Birincisi, tencerenizi asabilmek, ikincisi de kirli kaşığınızı ucu tencereye dökülecek şekilde koyabilmek. Makarna kaşığındaki delik Bu delik makarnanızı iyi karıştırmanızı sağlıyor evet, ama esas işlevi bu değil. Esas amaç, 1 kişilik spagetti porsiyonunu ayarlamak. Tel tokanın dalgalı kısmı Tel saç tokasının neden bir kısmının dalgalı, bir kısmının düz olduğunu düşünüyorsanız, söyleyelim. Dalgalı kısmı, saçınıza yerleştirmeniz gereken kısım. Böylece hem saçınızı daha kolay tutacak, hem de saçınıza daha az zarar verecek. Yürüyen merdivendeki fırçalar Bu fırçaların amacı gerçekten ayakkabılarınızı fırçalamak değildir. Merdiven ile yan panel arasına herhangi bir nesnenin düşüp sıkışmasını dolayısıyla mekanizmayı bozmasını engellemek ve insanların paçalarının, pardösülerinin, vb. buralara sıkışarak tehlike yaratmasını önlemektir. İlaç tüplerinin kapağındaki çıkıntı İlaç tüplerinin kapağındaki delik, ilacın koruyucu kağıdını kolayca delebilmeniz için düşünülmüştür. Klavyedeki F ve J harflerinin altındaki çıkıntılar 10 parmak yazı yazarken F ve J harfleri işaret parmakların durduğu yerlerdir. Çıkıntılar sayesinde klavyeye bakmadan hangi harflerde durduğunuzu otomatik olarak bulabilirsiniz. Plastik şişe kapağındaki şeffaf yuvarlak Şeffaf yuvarlağın amacı kapağın düzgün kapanmasını sağlamak değil, suyun tadının korunması. Kabloların ucunda bulunan siyah silindirler Bu silindirin içinde manyetik demir oksit bulunur ve manyetik alan yaratarak elektrik akımı yüzünden oluşan parazitleri engeller. Silginin mavi bölümü Silgilerin mavi bölümü aslında tükenmez kalemi silebiliyor. Ancak bu ancak kalın ve güçlü kağıtlarda işe yarıyor. Çünkü daha aşındırıcı. Durun daha bitmedi! İşte trafik lambasından şemsiyeye mutlaka görmeniz gereken ve hayatımızı baştan sona değiştirecek diğer müthiş buluşlar... Tuvalette fazlaca zaman geçirenler için düşünülmüş... USB girişleri de bulunan prizler... Bu prizlerin bazı modellerinde gece ışığı dahi bulunuyor. Yaratıcı bir çözüm daha... Uzayan priz! Spagetti için porsiyon ölçer (Soldaki ölçek atlar için) Banyo aynaları için buhar silici Çanta haline gelebilen şemsiye Yumurtanın sarısını şipşak alabilen silikon balık. Yeniden kullanılabilir mum. Gelecekte araçlar daha da hızlanacak; yayalarla olası kaza riski de artacak. Yıllar önce Çinli tasarımcının geliştirdiği hologram teknolojisi konsepti gerçek olduğunda kırmızıda geçmek çok daha güç olacak! Yolun iki yanına koyulan sistem, yayalar geçtiği sırada hologram görüntüyü yola yansıtacak ve olası kazaların önüne geçilecek. Tersi ayna olan ütü masası Bir diğer konsept... Yeni nesil trafik ışıkları... Bakalım bir gün Türkiye'de görebilecek miyiz? Kahve tutan şemsiye Diş macunu sıkacağı Priz sıkıntısına son veren çoklayıcı