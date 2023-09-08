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Haberler Galeri Pantolondaki bu düğmelerin sırrı ne? Öğrenince çok şaşıracaksınız

Pantolondaki bu düğmelerin sırrı ne? Öğrenince çok şaşıracaksınız

Giydiğimiz kot pantolonlardaki minik deliklerin ne işi yaradığını hep merak etmişizdir. Onların orada durmasının tıpkı diğer detaylar gibi özel bir nedeni var. İşte birbirinden ilginç o bilgiler...

Giriş Tarihi: 8 Eylül 2023 Cuma 13:20

Pantolondaki bu düğmelerin sırrı ne? Öğrenince çok şaşıracaksınız

Müzik dinlerken ya da video izlerken başkalarını rahatsız etmemek için icat edilmiş kulak içi kulaklıkları kullananların pek çoğu büyük yanlış yapıyor! Neden mi?

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Pantolondaki bu düğmelerin sırrı ne? Öğrenince çok şaşıracaksınız

Kulak içi kulaklıkları çoğu insan düzgünce nasıl takıldığını bilmiyor.

Pantolondaki bu düğmelerin sırrı ne? Öğrenince çok şaşıracaksınız

Kulaklıklar çoğu durumda kulağımızın şekli yüzünden küçük bir hareketten sonra düşebiliyor. Bu sıklıkla yaşanan problemin basit bir çözümü var.

Pantolondaki bu düğmelerin sırrı ne? Öğrenince çok şaşıracaksınız

Direkt takmak yerine, kulaklığı kulağınızın etrafından sararak takmayı deneyin. Böylece, kablo kulağınıızın arkasından sarkacak ve kulaklığa baskı azalacak.

Pantolondaki bu düğmelerin sırrı ne? Öğrenince çok şaşıracaksınız

Daha bitmedi! Örneğin kapıları kilitli bir arabadan kaçmanız gerekirse...

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