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Haberler Galeri Para bile harcamadan yaptı! Milyonlar izledi...

Para bile harcamadan yaptı! Milyonlar izledi...

Son dönemde ilkel malzemelerle doğada yaşam mücadelesi verme aktivitesi gençler arasında moda haline geldi. Tube Unique Wilderness isimli YouTube kanalı, ormanın derinliklerinde yer altı evi inşa etti.

Giriş Tarihi: 22 Nisan 2021 Perşembe 12:12
Para bile harcamadan yaptı! Milyonlar izledi...

YouTube, son zamanlarda doğadaki malzemelerle hayat sürüp deneyimlerini takipçileriyle paylaşanlarla dolup taştı. Tube Unique Wilderness isimli YouTube kanalı da hayatta kalmak için doğadaki malzemeleri kullananlardan...

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Para bile harcamadan yaptı! Milyonlar izledi...

Doğada buldukları malzemelerle yaptıkları araç gereçlere bir yenisini daha ekleyen YouTube kanalı, bu sefer de toprak, ağaç dalları ve bambu kullanarak sığınak inşa etti.

Para bile harcamadan yaptı! Milyonlar izledi...

Toprağı kazdıktan sonra küçük odalar oluşturan, ardından da ağaç dallarıyla alanı evi gizleyen kanalın videosu 10 milyonu aşkın görüntülenme aldı. Genç adamın inşa ettiği sığınağın yapım aşamalarına göz atalım...

Para bile harcamadan yaptı! Milyonlar izledi...
Para bile harcamadan yaptı! Milyonlar izledi...
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