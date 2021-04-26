Para bile harcamadı! Yapışını milyonlar izledi...

Son dönemde ilkel malzemelerle doğada yaşam mücadelesi verme aktivitesi gençler arasında moda haline geldi. Tube Unique Wilderness isimli YouTube kanalı, ormanın derinliklerinde yer altı evi inşa etti.
Giriş Tarihi: 26 Nisan 2021 Pazartesi 11:17
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YouTube, son zamanlarda doğadaki malzemelerle hayat sürüp deneyimlerini takipçileriyle paylaşanlarla dolup taştı. Tube Unique Wilderness isimli YouTube kanalı da hayatta kalmak için doğadaki malzemeleri kullananlardan...
Doğada buldukları malzemelerle yaptıkları araç gereçlere bir yenisini daha ekleyen YouTube kanalı, bu sefer de toprak, ağaç dalları ve bambu kullanarak sığınak inşa etti.
Toprağı kazdıktan sonra küçük odalar oluşturan, ardından da ağaç dallarıyla alanı evi gizleyen kanalın videosu 10 milyonu aşkın görüntülenme aldı. Genç adamın inşa ettiği sığınağın yapım aşamalarına göz atalım...