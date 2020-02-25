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Para harcamadan ev yaptı! Herkes hayran kaldı...

Tube Unique Wilderness isimli YouTube kanalı, ormanın derinliklerinde ufak bir villa inşa etti. Evin balkonunu havuza dönüştüren kanalın videosu 17 milyonu aşkın izlenme aldı

Giriş Tarihi: 25 Şubat 2020 Salı 11:51
Para harcamadan ev yaptı! Herkes hayran kaldı...

YouTube, son zamanlarda doğadaki malzemelerle hayat sürüp deneyimlerini takipçileriyle paylaşanlarla dolup taştı. Tube Unique Wilderness isimli YouTube kanalı da hayatta kalmak için doğadaki malzemeleri kullananlardan...

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Para harcamadan ev yaptı! Herkes hayran kaldı...

Doğada buldukları malzemelerle yaptıkları araç gereçlere bir yenisini daha ekleyen YouTube kanalı, bu sefer de toprak, ağaç dalları ve bambu kullanarak minik bir villa inşa etti.

Para harcamadan ev yaptı! Herkes hayran kaldı...
Para harcamadan ev yaptı! Herkes hayran kaldı...
Para harcamadan ev yaptı! Herkes hayran kaldı...
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