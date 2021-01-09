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Haberler Galeri Para harcamadan yaptığı ev hayran bıraktı

Para harcamadan yaptığı ev hayran bıraktı

Bir YouTube kanalı tarafından ormanın içinde yapan görenleri kendine hayran bıraktı. Sosyal medyada çok sayıda beğeni ve yorum alan paylaşım 17 milyonu aşkın izlenme aldı.

Giriş Tarihi: 9 Ocak 2021 Cumartesi 20:59 Güncelleme Tarihi: 9 Ocak 2021 Cumartesi 21:01
Para harcamadan yaptığı ev hayran bıraktı

YouTube, son zamanlarda doğadaki malzemelerle hayat sürüp deneyimlerini takipçileriyle paylaşanlarla dolup taştı. Tube Unique Wilderness isimli YouTube kanalı da hayatta kalmak için doğadaki malzemeleri kullananlardan...

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Para harcamadan yaptığı ev hayran bıraktı

Doğada buldukları malzemelerle yaptıkları araç gereçlere bir yenisini daha ekleyen YouTube kanalı, bu sefer de toprak, ağaç dalları ve bambu kullanarak minik bir villa inşa etti.

Para harcamadan yaptığı ev hayran bıraktı
Para harcamadan yaptığı ev hayran bıraktı
Para harcamadan yaptığı ev hayran bıraktı
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