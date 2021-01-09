Para harcamadan yaptığı ev hayran bıraktı

Bir YouTube kanalı tarafından ormanın içinde yapan görenleri kendine hayran bıraktı. Sosyal medyada çok sayıda beğeni ve yorum alan paylaşım 17 milyonu aşkın izlenme aldı.
Giriş Tarihi: 9 Ocak 2021 Cumartesi 20:59Güncelleme Tarihi: 9 Ocak 2021 Cumartesi 21:01
ABONE OL
BU GALERİYİ PAYLAŞ
YouTube, son zamanlarda doğadaki malzemelerle hayat sürüp deneyimlerini takipçileriyle paylaşanlarla dolup taştı. Tube Unique Wilderness isimli YouTube kanalı da hayatta kalmak için doğadaki malzemeleri kullananlardan...