  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Galeri Paramotorla uçarken yere çakıldığı anlar kamerada

Paramotorla uçarken yere çakıldığı anlar kamerada

Denizli'nin beyaz travertenleriyle ünlü Pamukkale'de, ilginç bir kaza yaşandı. Paramotorla uçuş yapan 32 yaşındaki Kemal Oturak, yere yakın olduğu sırada manevra yaparken zemine çakıldı. Kazada, bacağı kırılan Oturak'ın çakılma anı ise cep telefonuyla görüntülendi.

Giriş Tarihi: 3 Nisan 2021 Cumartesi 18:31 Güncelleme Tarihi: 3 Nisan 2021 Cumartesi 18:34
Paramotorla uçarken yere çakıldığı anlar kamerada

Denizli'nin beyaz travertenleriyle ünlü Pamukkale'de, paramotorla uçuş yapan Kemal Oturak (32), yere yakın olduğu sırada manevra yaparken hızını ayarlayamadı ve yere çakıldı. Oturak'ın çakılma anı ise cep telefonuyla görüntülendi

DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
Paramotorla uçarken yere çakıldığı anlar kamerada

Pamukkale travertenleri üzerinde bugün saat 14.00 sıralarında paramotorla uçuş yapan Kemal Oturak, yere yakın uçtuğu sırada manevra yaparken, kanadın kapanması sonucu çakıldı

Paramotorla uçarken yere çakıldığı anlar kamerada

Kazada, bacağı kırılan Oturak, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesinin ardından Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Paramotorla uçarken yere çakıldığı anlar kamerada

O ANLAR KAMERADA

Öte yandan Kemal Oturak'ın çakılma anı ise cep telefonuyla görüntülendi.

Paramotorla uçarken yere çakıldığı anlar kamerada

Görüntülerde, Oturak'ın paramotorla uçtuğu sırada yere çakıldıktan sonra yaklaşık 20 metre sürüklendiği, çevredekilerin de yardıma koştuğu görülüyor.

Bir sonraki Galeri
30 sn kaldı Aydın'da çocuk parkını ateşe verdiler!
Aydın'da çocuk parkını ateşe verdiler!