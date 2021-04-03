Paramotorla uçarken yere çakıldığı anlar kamerada
Denizli'nin beyaz travertenleriyle ünlü Pamukkale'de, ilginç bir kaza yaşandı. Paramotorla uçuş yapan 32 yaşındaki Kemal Oturak, yere yakın olduğu sırada manevra yaparken zemine çakıldı. Kazada, bacağı kırılan Oturak'ın çakılma anı ise cep telefonuyla görüntülendi.
Giriş Tarihi: 3 Nisan 2021 Cumartesi 18:31
Güncelleme Tarihi: 3 Nisan 2021 Cumartesi 18:34
Denizli'nin beyaz travertenleriyle ünlü Pamukkale'de, paramotorla uçuş yapan Kemal Oturak (32), yere yakın olduğu sırada manevra yaparken hızını ayarlayamadı ve yere çakıldı. Oturak'ın çakılma anı ise cep telefonuyla görüntülendi
Pamukkale travertenleri üzerinde bugün saat 14.00 sıralarında paramotorla uçuş yapan Kemal Oturak, yere yakın uçtuğu sırada manevra yaparken, kanadın kapanması sonucu çakıldı
Kazada, bacağı kırılan Oturak, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesinin ardından Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
O ANLAR KAMERADA
Öte yandan Kemal Oturak'ın çakılma anı ise cep telefonuyla görüntülendi.
Görüntülerde, Oturak'ın paramotorla uçtuğu sırada yere çakıldıktan sonra yaklaşık 20 metre sürüklendiği, çevredekilerin de yardıma koştuğu görülüyor.