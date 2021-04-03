Haberler Galeri Paramotorla uçarken yere çakıldığı anlar kamerada

Paramotorla uçarken yere çakıldığı anlar kamerada

Denizli'nin beyaz travertenleriyle ünlü Pamukkale'de, ilginç bir kaza yaşandı. Paramotorla uçuş yapan 32 yaşındaki Kemal Oturak, yere yakın olduğu sırada manevra yaparken zemine çakıldı. Kazada, bacağı kırılan Oturak'ın çakılma anı ise cep telefonuyla görüntülendi.

Giriş Tarihi: 3 Nisan 2021 Cumartesi 18:31 Güncelleme Tarihi: 3 Nisan 2021 Cumartesi 18:34 BU GALERİYİ PAYLAŞ





