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Haberler Galeri Parti veren Şevval Şahin'den şok eden açıklamalar: Abartmayın, sadece 10 kişi pozitif çıktı

Parti veren Şevval Şahin'den şok eden açıklamalar: Abartmayın, sadece 10 kişi pozitif çıktı

Şevval Şahin evinde parti vermiş, 10 kişide koronavirüs vakası tespit edilmişti. Şahin konu hakkında açıklama yaparak, "Sadece 10 kişi pozitif çıktı. Abartıldığı kadar vaka yok" dedi.

Giriş Tarihi: 16 Eylül 2020 Çarşamba 10:57 Güncelleme Tarihi: 16 Eylül 2020 Çarşamba 11:01
Parti veren Şevval Şahin'den şok eden açıklamalar: Abartmayın, sadece 10 kişi pozitif çıktı

Şevval Şahin ve sevgilisi Yiğit Marcus Aral önceki gün Bebek'teydi. Şahin, verdikleri partiden sonra 10 kişinin koronavirüs testinin pozitif çıktığını dile getirdi.

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Parti veren Şevval Şahin'den şok eden açıklamalar: Abartmayın, sadece 10 kişi pozitif çıktı

Miss Turkey 2018 Güzeli Şahin eleştirilere "Abartıldığı kadar vaka yok" diyerek yanıt verdi.

Parti veren Şevval Şahin'den şok eden açıklamalar: Abartmayın, sadece 10 kişi pozitif çıktı

Şahin, "Covid-19 testim iki kere negatif çıktı. Erkek arkadaşımın test sonuçları pozitifti ama o da atlattı" ifadelerini kullandı.

Parti veren Şevval Şahin'den şok eden açıklamalar: Abartmayın, sadece 10 kişi pozitif çıktı

Şahin sözlerini şöyle sürdürdü: "Aslında parti vermedik. Evin dışındaki açık alanda birkaç kız arkadaşımla yemek yedik. Sosyal mesafeli bir partiydi. Hatta çoğu arkadaşım korkudan maske taktı" dedi.

Parti veren Şevval Şahin'den şok eden açıklamalar: Abartmayın, sadece 10 kişi pozitif çıktı

"O partide koronavirüsün yayıldığını hiç kimse ispatlayamaz. Şu an hepimizin sağlığı yerinde ve tedbirliyiz. Bizim için de zor bir süreçti. 12-13 gün karantinada kaldım."

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