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Haberler Galeri Paslı eşyayı öyle bir hale getirdi ki! Görenler şaştı kaldı...

Paslı eşyayı öyle bir hale getirdi ki! Görenler şaştı kaldı...

Eski eşyaları atmak yerine değerlendiren bir adam hurda parçalardan yaptıklarıyla görenleri şaşırtıyor. Son olarak paslı su ısıtıcısını alan bu kişi modern bir eşya haline getirerek adından söz ettirdi.

Giriş Tarihi: 3 Eylül 2021 Cuma 12:58
Paslı eşyayı öyle bir hale getirdi ki! Görenler şaştı kaldı...

Eğer insanın içerisinde biraz yetenek varsa bir çok farklı eşyadan işlevsel yeni eşyalar üretmek mümkün.

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Paslı eşyayı öyle bir hale getirdi ki! Görenler şaştı kaldı...

Fotoğraflarını sosyal paylaşım sitesi İmgur'da paylaşan bu adam da tam da bu yeteneğe sahip.

Paslı eşyayı öyle bir hale getirdi ki! Görenler şaştı kaldı...

Çürümüş, eskimiş eşyaları atmak yerine değerlendirmeyi tercih eden adam su ısıtıcısından son derece ilginç bir şey üretti.

Paslı eşyayı öyle bir hale getirdi ki! Görenler şaştı kaldı...

Adam ilk önce yüzeydeki kiri ve pası temizledi.

Paslı eşyayı öyle bir hale getirdi ki! Görenler şaştı kaldı...

Ardından da mangal için bölme hazırladı.

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