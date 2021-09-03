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Paslı eşyayı öyle bir hale getirdi ki! Görenler şaştı kaldı...

Eski eşyaları atmak yerine değerlendiren bir adam hurda parçalardan yaptıklarıyla görenleri şaşırtıyor. Son olarak paslı su ısıtıcısını alan bu kişi modern bir eşya haline getirerek adından söz ettirdi.

Giriş Tarihi: 3 Eylül 2021 Cuma 12:58 BU GALERİYİ PAYLAŞ





