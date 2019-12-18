  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Galeri > Paslı su ısıtıcısından yaptıklarıyla hayran bıraktı

Paslı su ısıtıcısından yaptıklarıyla hayran bıraktı

Elinde bulunan paslı su ısıtıcısını atmak yerine bunu değerlendirmek isteyen adam kolları sıvadı ve ortaya görenleri hayran bırakan bir ürün çıkardı. Sosyal medyada da oldukça ilgi çeken bu anlar çok beğenildi. İşte görenleri şaşırtan o anlar...

Giriş Tarihi: 18 Aralık 2019 Çarşamba 11:16
Paslı su ısıtıcısından yaptıklarıyla hayran bıraktı

Fotoğraflarını sosyal paylaşım sitesi İmgur'da paylaşan bu adam oldukça yetenekli.

DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
Paslı su ısıtıcısından yaptıklarıyla hayran bıraktı

Elindeki paslı su ısıtıcısını atmak yerine onu değerlendirdi.

Paslı su ısıtıcısından yaptıklarıyla hayran bıraktı

Çürümüş, eskimiş eşyaları atmak yerine değerlendirmeyi tercih eden adam su ısıtıcısından son derece ilginç bir şey üretti.

Paslı su ısıtıcısından yaptıklarıyla hayran bıraktı

Adam ilk önce yüzeydeki kiri ve pası temizledi.

Paslı su ısıtıcısından yaptıklarıyla hayran bıraktı

Ardından da mangal için bölme hazırladı.

Bir sonraki Galeri
30 sn kaldı Bu besin kansere karşı birebir!
Bu besin kansere karşı birebir!
BİZE ULAŞIN