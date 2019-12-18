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Paslı su ısıtıcısından yaptıklarıyla hayran bıraktı
Elinde bulunan paslı su ısıtıcısını atmak yerine bunu değerlendirmek isteyen adam kolları sıvadı ve ortaya görenleri hayran bırakan bir ürün çıkardı. Sosyal medyada da oldukça ilgi çeken bu anlar çok beğenildi. İşte görenleri şaşırtan o anlar...
Giriş Tarihi: 18 Aralık 2019 Çarşamba 11:16
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Fotoğraflarını sosyal paylaşım sitesi İmgur'da paylaşan bu adam oldukça yetenekli.