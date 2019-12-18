Paslı su ısıtıcısından yaptıklarıyla hayran bıraktı

Elinde bulunan paslı su ısıtıcısını atmak yerine bunu değerlendirmek isteyen adam kolları sıvadı ve ortaya görenleri hayran bırakan bir ürün çıkardı. Sosyal medyada da oldukça ilgi çeken bu anlar çok beğenildi. İşte görenleri şaşırtan o anlar...