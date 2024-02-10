Patatesi koltuk altınıza sürün! Ne işe yaradığına çok şaşıracaksınız...

Toprak altında kök halinde bulunan, nişasta deposu, enerji kaynağı, faydalı, lezzetli, dünya üzerinde yokluğu düşünülemeyecek besin maddesi patates. Patates tüketmenin içerdiği nişastadan dolayı sağlıklı mı sağlıksız mı olduğu da ayrı bir bir tartışma konusu. Patates yemeyi tercih etmiyor olabilirsiniz ama patatesin çok az bilinen yararlarını öğrendikten sonra evinizde patatesi eksik etmek istemeyeceksiniz. İşte patatesin çok az bilinen sıra dışı kullanımları...