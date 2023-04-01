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Haberler Galeri Patatesi oyarak toprağa gömün ve bekleyin sonuç inanılmaz

Patatesi oyarak toprağa gömün ve bekleyin sonuç inanılmaz

Hemen herkes tarafından sevilerek tüketilen patatesin hiç tahmin edilemeyen bir özelliği olduğu ortaya çıktı. Patatesi oyarak toprağa gömen adam sonuçlarına inanamadı. Siz de patatesi toprağa gömün ve sonucu bekleyin. Çok şaşıracaksınız.

Giriş Tarihi: 1 Nisan 2023 Cumartesi 10:53 Güncelleme Tarihi: 1 Nisan 2023 Cumartesi 11:03
Patatesi oyarak toprağa gömün ve bekleyin sonuç inanılmaz

Öyle buluşlar var ki kimi gerçekten de insanlığın yararına. Evinizde var olan küçük eşyalarla siz de harikalar yaratabilir, günlük yaşantınızda kolaylık sağlayabilirsiniz. İşte gündelik sorunlarınıza en pratik çözümler...

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Patatesi oyarak toprağa gömün ve bekleyin sonuç inanılmaz

Domateslerin çabuk çürümesini önlemek için koparılan kısımlarının aşağıda kalması gerekir. Bu sayede domatesin koparıldığı yerden nem ve hava girişi engellenmiş olur. Ayrıca domatesler oda sıcaklığında buzdolabında olduğundan daha uzun süre dayanır.

Patatesi oyarak toprağa gömün ve bekleyin sonuç inanılmaz

Açılmayan kavanoz kapağını sıcak suyun altına tutarsanız metal genleşir ve kavanozu kolayca açabilirsiniz.

Patatesi oyarak toprağa gömün ve bekleyin sonuç inanılmaz

Tencerenin başında beklemek istemediğiniz zamanlarda taşmasını önlemek için tahta bir kaşığı tencerenin üzerine yatay şekilde yerleştirebilirsiniz.

Patatesi oyarak toprağa gömün ve bekleyin sonuç inanılmaz

Yeşil bir muzu sarıya veya çok sert bir şeftaliyi biraz daha yumuşak hale getirmek için tek ihtiyacınız kağıt bir torba. Meyveler kağıt torba içerisinde saklandığında içeriğindeki etilen gazı ile tepkimeye girer ve daha hızlı olgunlaşır.

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