HaberlerGaleriPatatesi oyarak toprağa gömün ve bekleyin sonuç inanılmaz
Patatesi oyarak toprağa gömün ve bekleyin sonuç inanılmaz
Hemen herkes tarafından sevilerek tüketilen patatesin hiç tahmin edilemeyen bir özelliği olduğu ortaya çıktı. Patatesi oyarak toprağa gömen adam sonuçlarına inanamadı. Siz de patatesi toprağa gömün ve sonucu bekleyin. Çok şaşıracaksınız.
Giriş Tarihi: 1 Nisan 2023 Cumartesi 10:53Güncelleme Tarihi: 1 Nisan 2023 Cumartesi 11:03
ABONE OL
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Öyle buluşlar var ki kimi gerçekten de insanlığın yararına. Evinizde var olan küçük eşyalarla siz de harikalar yaratabilir, günlük yaşantınızda kolaylık sağlayabilirsiniz. İşte gündelik sorunlarınıza en pratik çözümler...
Domateslerin çabuk çürümesini önlemek için koparılan kısımlarının aşağıda kalması gerekir. Bu sayede domatesin koparıldığı yerden nem ve hava girişi engellenmiş olur. Ayrıca domatesler oda sıcaklığında buzdolabında olduğundan daha uzun süre dayanır.
Açılmayan kavanoz kapağını sıcak suyun altına tutarsanız metal genleşir ve kavanozu kolayca açabilirsiniz.
Tencerenin başında beklemek istemediğiniz zamanlarda taşmasını önlemek için tahta bir kaşığı tencerenin üzerine yatay şekilde yerleştirebilirsiniz.
Yeşil bir muzu sarıya veya çok sert bir şeftaliyi biraz daha yumuşak hale getirmek için tek ihtiyacınız kağıt bir torba. Meyveler kağıt torba içerisinde saklandığında içeriğindeki etilen gazı ile tepkimeye girer ve daha hızlı olgunlaşır.