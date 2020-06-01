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Haberler Galeri Payitaht Abdülhamid dizisinin yıldızı Özlem Conker herkesi şaşırttı!

Payitaht Abdülhamid dizisinin yıldızı Özlem Conker herkesi şaşırttı!

Payitaht Abdülhamid dizisi yeni sezon için de hazırlıklarını tamamladı. Sevilen dizide 'Bidar Sultan' karakterine hayat veren Özlem Conker, 'Abdülhamid Han' karakterine hayat veren Bülent İnal ile birlikte sergilediği oyunculukla adından söz ettirmeye devam ediyor. Payitaht Abdülhamid dizisini takip edenler 'Bidar Sultan'a can veren Özlem Conker'i mercek altına aldı. Özlem Conker oyunculuğuyla herkesi mest ederken, hakkındaki gerçekle de şoke etti. Payitaht Abdulhamid dizisinin yıldızı Özlem Conker'in yaşı gündem oldu. Peki Özlem Conker kaç yaşında? İşte ünlülerin yaşları.

Giriş Tarihi: 1 Haziran 2020 Pazartesi 12:16 Güncelleme Tarihi: 1 Haziran 2020 Pazartesi 12:16
Payitaht Abdülhamid dizisinin yıldızı Özlem Conker herkesi şaşırttı!

Payitaht Abdülhamid dizisi hayranları 'Bidar Sultan'a can veren Özlem Conker'i mercek altına aldı. Özlem Conker oyunculuğuyla herkesi mest ederken, hakkındaki gerçekle de şoke etti.

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Payitaht Abdülhamid dizisinin yıldızı Özlem Conker herkesi şaşırttı!

Payitaht Abdulhamid dizisinin yıldızı Özlem Conker yaşıyla herkesi şaşırttı... İşte ünlülerin yaşları.

Payitaht Abdülhamid dizisinin yıldızı Özlem Conker herkesi şaşırttı!

SİBEL CAN

1 AĞUSTOS 1970

Payitaht Abdülhamid dizisinin yıldızı Özlem Conker herkesi şaşırttı!

DEMET ÖZDEMİR

26 ŞUBAT 1992

Payitaht Abdülhamid dizisinin yıldızı Özlem Conker herkesi şaşırttı!

BARIŞ ARDUÇ

9 EKİM 1987

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