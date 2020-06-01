Payitaht Abdülhamid dizisinin yıldızı Özlem Conker herkesi şaşırttı!

Payitaht Abdülhamid dizisi yeni sezon için de hazırlıklarını tamamladı. Sevilen dizide 'Bidar Sultan' karakterine hayat veren Özlem Conker, 'Abdülhamid Han' karakterine hayat veren Bülent İnal ile birlikte sergilediği oyunculukla adından söz ettirmeye devam ediyor. Payitaht Abdülhamid dizisini takip edenler 'Bidar Sultan'a can veren Özlem Conker'i mercek altına aldı. Özlem Conker oyunculuğuyla herkesi mest ederken, hakkındaki gerçekle de şoke etti. Payitaht Abdulhamid dizisinin yıldızı Özlem Conker'in yaşı gündem oldu. Peki Özlem Conker kaç yaşında? İşte ünlülerin yaşları.