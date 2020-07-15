Pazılı çıtır börek nasıl yapılır?

Çok sevilen börek çeşitlerinden biri de pazılı börektir. Pazının içerdiği vitamin ve mineraller böreğin lezzetiyle birleşince daha da güzel olmaktadır. Çay saatlerinde sıkça yapılan pazılı börek tarifini sizler için derledik.