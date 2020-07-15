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Haberler Galeri Pazılı çıtır börek nasıl yapılır?

Pazılı çıtır börek nasıl yapılır?

Çok sevilen börek çeşitlerinden biri de pazılı börektir. Pazının içerdiği vitamin ve mineraller böreğin lezzetiyle birleşince daha da güzel olmaktadır. Çay saatlerinde sıkça yapılan pazılı börek tarifini sizler için derledik.

Giriş Tarihi: 15 Temmuz 2020 Çarşamba 17:29
Pazılı çıtır börek nasıl yapılır?

Çok sevilen börek çeşitlerinden biri de pazılı börektir. Pazının içerdiği vitamin ve mineraller böreğin lezzetiyle birleşince daha da güzel olmaktadır. Çay saatlerinde sıkça yapılan pazılı börek tarifini sizler için derledik.

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Pazılı çıtır börek nasıl yapılır?

Pazılı börek emek isteyen bir lezzettir. Sizler için pratik hazırlanan ve çıtır çıtır olan pazılı börek tarifini paylaşacağız. Böylece sevdiklerinize sofralarınızda güzel bir sunum yaratabilirsiniz.

Pazılı çıtır börek nasıl yapılır?

Osmanlı mutfağının başka mutfaklara kucak açması, her yöreden ve insandan tarif öğrenmesi, bu tatları yüzyıllar boyu çoğaltarak koca bir mutfağı bize miras bırakması bizler için çok özel bir ayrıcalıktır.

Pazılı çıtır börek nasıl yapılır?

Eski dönemlerin insanları, engin bilgileriyle yabani otların insan vücuduna yarar sağladığını tespit etmiş ve yararlı bitkileri yemeklerde de her daim kullanmışlardır. Pazı da kendi kendine yetişen şifalı bitkilerden biri olup eski dönemlerden günümüze softalarımızda yerini almıştır.

Pazılı çıtır börek nasıl yapılır?

İstanbul'un bostanlarında kendi kendine yetişen, son dönemlerde ekilerek yetiştirilen pazı, bazı yörelerde yabani ıspanak olarak da adlandırılır. Pazı, çeşitli vitaminler (A-C), folik asit içerir, sindirimi kolay olup bağırsakları temizler. Geçmişte saçı dökülenler, pazı suyu ile saçlarını yıkayıp şifa bulmuştur. Pazıdan dolma, çorba, kavurma, mücver, börek, gözleme, salata, yumurta vb. yapılır.

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