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Pehlivan develer, kozlarını Germencik Arenası’nda paylaştı
Türkiye'de deve güreşlerinin ilk olarak yapıldığı merkezlerden biri olarak bilinen Germencik İlçesi'nde bugün geleneksel olarak 72.'si gerçekleştirilen deve güreşi festivali renkli geçti.
Giriş Tarihi: 12 Ocak 2020 Pazar 18:25
Güncelleme Tarihi: 12 Ocak 2020 Pazar 18:28
Pehlivan develer, kozlarını Germencik Arenası’nda paylaştı
Çeşitli bölgelerden katılan yaklaşık 200 deve kıran kırana güreşirken vatandaşlar da güneşli havada hem piknik yapıp hem de develerin güeşini izledi.
Pehlivan develer, kozlarını Germencik Arenası’nda paylaştı
Alangüllü'de bulunan doğal Germencik Arenası'nda gerçekleştirilen güreşlere Aydın ili başta olmak üzere Ege, Marmara ve Akdeniz Bölgesi'nin çeşitli illerinden yaklaşık 200 deve getirildi.
Pehlivan develer, kozlarını Germencik Arenası’nda paylaştı
Çatım listesine girerek 90 çift devenin arenada güreş tuttuğu festivalde Germencik Belediyesi tarafından düzenlenen alanda binlerce kişi güneşli bir Pazar gününde doyasıya eğlendi. Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş'in de izlediği güreşlerde dereceye giren develerin sahiplerine kupa verildi.
Pehlivan develer, kozlarını Germencik Arenası’nda paylaştı
Zaman zaman rakibinden korkup kaçan develer heyecanlı anların yaşanmasına neden olurken, zemheri soğuklarının başlaması dolayısıyla kızgınlığı artan develer de kıran kırana güreşti.
Pehlivan develer, kozlarını Germencik Arenası’nda paylaştı
Develerin birçoğu güreşlerden berabere ayrılırken, bazı develer ise kendilerine has oyunları ile rakiplerini yıkıp tuş ederek yendi.