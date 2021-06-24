Pelin Karahan imaj değiştirdi! Bambaşka biri oldu

Kavak Yelleri dizisindeki rolü ile akıllara kazınan oyuncu Pelin Karahan yeni imajı ile çok beğenildi. Koyu saçların veda eden güzel oyuncu son halini sosyal medya hesabından paylaştı. İşte Pelin Karahan'ın yeni hali...
Giriş Tarihi: 24 Haziran 2021 Perşembe 10:40Güncelleme Tarihi: 24 Haziran 2021 Perşembe 10:47
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Bir Zamanlar Kıbrıs'ın İnci'si Pelin Karahan'dan hayranlarına sürpriz! Ekranlara Bir Zamanlar Kıbrıs'ın İnci'si olarak dönen Pelin Karahan şu sıralar ailesi ile tatilin keyfini çıkarıyor.