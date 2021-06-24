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Haberler Galeri Pelin Karahan imaj değiştirdi! Bambaşka biri oldu

Pelin Karahan imaj değiştirdi! Bambaşka biri oldu

Kavak Yelleri dizisindeki rolü ile akıllara kazınan oyuncu Pelin Karahan yeni imajı ile çok beğenildi. Koyu saçların veda eden güzel oyuncu son halini sosyal medya hesabından paylaştı. İşte Pelin Karahan'ın yeni hali...

Giriş Tarihi: 24 Haziran 2021 Perşembe 10:40 Güncelleme Tarihi: 24 Haziran 2021 Perşembe 10:47
Pelin Karahan imaj değiştirdi! Bambaşka biri oldu

Bir Zamanlar Kıbrıs'ın İnci'si Pelin Karahan'dan hayranlarına sürpriz! Ekranlara Bir Zamanlar Kıbrıs'ın İnci'si olarak dönen Pelin Karahan şu sıralar ailesi ile tatilin keyfini çıkarıyor.

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Pelin Karahan imaj değiştirdi! Bambaşka biri oldu

Bir Zamanlar Kıbrıs dizisindeki performansı ile yine çok konuşulan Pelin Karahan oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de dikkat çekiyor.

Pelin Karahan imaj değiştirdi! Bambaşka biri oldu

Pelin Karahan son olarak takipçileriyle yeni imajını paylaştı.

Pelin Karahan imaj değiştirdi! Bambaşka biri oldu

Önce Amine Gülşe, sonra Seda Bakan derken şimdi de Pelin Karahan saç rengini değiştirdi.

Pelin Karahan imaj değiştirdi! Bambaşka biri oldu

İşte Pelin Karahan'ın yeni imajı...

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