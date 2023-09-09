Penceredeki bu özelliği biliyor musunuz? İşte evinizi ısıtacak o yöntem

Plastik pencerelerimiz her ne kadar çift camlı yeni veya sağlam olsalar da soğuk havayı geçirebilir ve kaloriferler ne kadar sıcak olursa olsun bu nedenden dolayı eviniz bir türlü ısınmıyor olabilir. PVC pencerelerde mevsime göre pencere ayarı bulunmaktadır. Kış aylarında daha sıkı, yaz aylarında daha serbest biçimde pvc lastiklerinin sıkılıkları ayarlanabilir. Böylelikle evinizi serin ve soğuk havalarda sıcak, yaz mevsiminde de daha serin tutabilirsiniz.