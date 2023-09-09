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Haberler Galeri Penceredeki bu özelliği biliyor musunuz? İşte evinizi ısıtacak o yöntem

Penceredeki bu özelliği biliyor musunuz? İşte evinizi ısıtacak o yöntem

Plastik pencerelerimiz her ne kadar çift camlı yeni veya sağlam olsalar da soğuk havayı geçirebilir ve kaloriferler ne kadar sıcak olursa olsun bu nedenden dolayı eviniz bir türlü ısınmıyor olabilir. PVC pencerelerde mevsime göre pencere ayarı bulunmaktadır. Kış aylarında daha sıkı, yaz aylarında daha serbest biçimde pvc lastiklerinin sıkılıkları ayarlanabilir. Böylelikle evinizi serin ve soğuk havalarda sıcak, yaz mevsiminde de daha serin tutabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 9 Eylül 2023 Cumartesi 13:23 Güncelleme Tarihi: 9 Eylül 2023 Cumartesi 13:26

Penceredeki bu özelliği biliyor musunuz? İşte evinizi ısıtacak o yöntem

Plastik pencerelerimiz her ne kadar çift camlı yeni veya sağlam olsalar da soğuk havayı geçirebilir ve kaloriferler ne kadar sıcak olursa olsun bu nedenden dolayı eviniz bir türlü ısınmıyor olabilir. PVC pencerelerde mevsime göre pencere ayarı bulunmaktadır. Kışaylarında daha sıkı, yaz aylarında daha serbest biçimde pvc lastiklerinin sıkılıkları ayarlanabilir.

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Penceredeki bu özelliği biliyor musunuz? İşte evinizi ısıtacak o yöntem

Pencere ayarının hangi mevsimde olduğunu nasıl anlarım ?

Çoğu zaman, pencere çerçeveleri takıldığında genelde mevsim ayarı olarak hermevsim ( interseasonal) olarak ayarlı olur. Pencerelerinizin hangi ayara konulduğunu bulmak için, pencerenin pervazı ile birleştiği yere parça kağıt koyun. Eğer kağıdı çok güç harcamadan çekiyorsanız hatta kendiliğinden düşüyorsa pencereniz yaz mevsimi ayarındadır.

Penceredeki bu özelliği biliyor musunuz? İşte evinizi ısıtacak o yöntem

Resimde olduğu gibi eğer silindir kilit sola (içeri) yakın ise lastik daha fazla sıkılacağı için hava girişi az olacaktır ve ayar kış ayları için uygundur. Eğer silindir üzerindeki çentik ortada ise standart, sağa yakın ise yani dışa bu durum ise yaz ayları için uygun olan ayardır.

Penceredeki bu özelliği biliyor musunuz? İşte evinizi ısıtacak o yöntem
Penceredeki bu özelliği biliyor musunuz? İşte evinizi ısıtacak o yöntem
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