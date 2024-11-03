Pencerelerdeki bu ayar ile eviniz sıcacık olacak! İşte kışın evi sıcak tutmanın yöntemleri...

6-Radyatörler, pencere altlarında bulundukları zaman perdelerin açılıp kapanma aşamasında sıcak havanın pencere aralığına hapsolmasına neden olabilir. Bu nedenle bu gibi durumlarda radyatörlerin üst kısmına raflar monte edebilirsiniz. Bu ısının evin içine yayılması için etkili olacaktır.

7- Evlerinizin kullanmadığınız soba ya da şömine için kurulmuş olan baca bölgesini baca balonlarıyla kapatarak, evlerindeki doğru ısı yalıtımını sağlayabilirler.