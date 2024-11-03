Pencerelerdeki bu ayar ile eviniz sıcacık olacak! İşte kışın evi sıcak tutmanın yöntemleri...
Soğuk havaların kendini iyice hissettirmesi ile birlikte evlerin nasıl daha sıcak tutulabileceği de araştırılıyor. Çözümü çok uzakta aramaya gerek yok. Pencerelerinizde bulunan bir özellik ile hem faturadan tasarruf edip hem de evinizi sıcak tutmanız mümkün. İşte evi sıcak tutmanın yöntemleri...
Kış mevsimi yaklaşırken soğuk havalar da iyiden iyiye kendini hissettiriyor. Uzmanlar önümüzdeki günlerde havanın daha da soğuyacağını belirtirken hem faturadan tasarruf ettirecek hem de evi sıcak tutacak o yöntemler araştırılıyor. İşte kışın evi sıcak tutacak fatura dostu yöntemler...
Plastik pencerelerimiz her ne kadar çift camlı yeni veya sağlam olsalar da soğuk havayı geçirebilir ve kaloriferler ne kadar sıcak olursa olsun bu nedenden dolayı eviniz bir türlü ısınmıyor olabilir. PVC pencerelerde mevsime göre pencere ayarı bulunmaktadır. Kışaylarında daha sıkı, yaz aylarında daha serbest biçimde pvc lastiklerinin sıkılıkları ayarlanabilir.
PENCERE AYARININ HANGİ MEVSİMDE OLDUĞUNU NASIL ANLARIM ?
Çoğu zaman, pencere çerçeveleri takıldığında genelde mevsim ayarı olarak hermevsim ( interseasonal) olarak ayarlı olur. Pencerelerinizin hangi ayara konulduğunu bulmak için, pencerenin pervazı ile birleştiği yere parça kağıt koyun. Eğer kağıdı çok güç harcamadan çekiyorsanız hatta kendiliğinden düşüyorsa pencereniz yaz mevsimi ayarındadır.
Resimde olduğu gibi eğer silindir kilit sola (içeri) yakın ise lastik daha fazla sıkılacağı için hava girişi az olacaktır ve ayar kış ayları için uygundur. Eğer silindir üzerindeki çentik ortada ise standart, sağa yakın ise yani dışa bu durum ise yaz ayları için uygun olan ayardır.
KIŞIN EVİ SICAK TUTMANIN YÖNTEMLERİ
1- Radyatörlerin arkasına folyo yerleştirmek, doğalgaz ısısının ev içerisine daha yoğun bir şekilde yayılmasını sağlayacaktır. Bu nedenle radyatörlerinizin arkasındaki duvara alüminyum folyo yerleştirebilirsiniz.
2- Çift camlı pencere modeline geçmek, evdeki ısı yalıtımının daha doğru bir şekilde gerçekleşmesini sağlayacaktır.
3- Kombiyi açıp kapatmak yerine en kısık derecede sürekli olarak çalıştırmalısınız.
4- Evinizde kalın perdeler kullanmanız, soğuk havanın önüne geçebilmek adına oldukça etkili olacaktır. Isı yalıtımının doğru ve etkili bir şekilde sağlanabilmesi için kalın perdeler kullanabilirsiniz. Aynı şekilde güneşli günlerde perdelerinizi açmanın da etkisi olacaktır. Güneş ışığının evinize girmesini sağlayarak, evinizdeki ısı yayılımını artırabilirsiniz.
5-Kapı altları da yine evinize soğuk havanın yayılmasına neden olacaktır. Kapı altlarını kapatmaya yarayan ürünleri, kapı altı izolasyon süngerlerini kullanıma alabilirsiniz.
6-Radyatörler, pencere altlarında bulundukları zaman perdelerin açılıp kapanma aşamasında sıcak havanın pencere aralığına hapsolmasına neden olabilir. Bu nedenle bu gibi durumlarda radyatörlerin üst kısmına raflar monte edebilirsiniz. Bu ısının evin içine yayılması için etkili olacaktır.
7- Evlerinizin kullanmadığınız soba ya da şömine için kurulmuş olan baca bölgesini baca balonlarıyla kapatarak, evlerindeki doğru ısı yalıtımını sağlayabilirler.