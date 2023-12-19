Çok para tutacak! Pencerenizdeki bu delik öyle bir işe yarayacak ki...

Günlük hayatta kullandığımız eşyaların bazı özellikleri merak edilir. PVC pencelerdeki yuvarlak da bunlardan biri. Plastik pencerelerimiz her ne kadar çift camlı yeni veya sağlam olsalar da soğuk havayı geçirebilir ve kaloriferler ne kadar sıcak olursa olsun bu nedenden dolayı eviniz bir türlü ısınmıyor olabilir. PVC pencerelerde mevsime göre pencere ayarı bulunmaktadır. Kış aylarında daha sıkı, yaz aylarında daha serbest biçimde pvc lastiklerinin sıkılıkları ayarlanabilir. Peki pencerenizdeki o yuvarlar şeyler ne işe yarıyor? İşte meraklısına bazı ilginç bilgiler....