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Haberler Galeri Çok para tutacak! Pencerenizdeki bu delik öyle bir işe yarayacak ki...

Çok para tutacak! Pencerenizdeki bu delik öyle bir işe yarayacak ki...

Günlük hayatta kullandığımız eşyaların bazı özellikleri merak edilir. PVC pencelerdeki yuvarlak da bunlardan biri. Plastik pencerelerimiz her ne kadar çift camlı yeni veya sağlam olsalar da soğuk havayı geçirebilir ve kaloriferler ne kadar sıcak olursa olsun bu nedenden dolayı eviniz bir türlü ısınmıyor olabilir. PVC pencerelerde mevsime göre pencere ayarı bulunmaktadır. Kış aylarında daha sıkı, yaz aylarında daha serbest biçimde pvc lastiklerinin sıkılıkları ayarlanabilir. Peki pencerenizdeki o yuvarlar şeyler ne işe yarıyor? İşte meraklısına bazı ilginç bilgiler....

Giriş Tarihi: 19 Aralık 2023 Salı 15:50 Güncelleme Tarihi: 19 Aralık 2023 Salı 15:55

Pencerelerdeki bu delik paranızı cebinizde bırakacak! Meğer öyle bir işe yarıyormuş ki...
Pencerelerdeki bu delik paranızı cebinizde bırakacak! Meğer öyle bir işe yarıyormuş ki...

Plastik pencerelerimiz her ne kadar çift camlı yeni veya sağlam olsalar da soğuk havayı geçirebilir ve kaloriferler ne kadar sıcak olursa olsun bu nedenden dolayı eviniz bir türlü ısınmıyor olabilir. PVC pencerelerde mevsime göre pencere ayarı bulunmaktadır. Kışaylarında daha sıkı, yaz aylarında daha serbest biçimde pvc lastiklerinin sıkılıkları ayarlanabilir.

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Pencerelerdeki bu delik paranızı cebinizde bırakacak! Meğer öyle bir işe yarıyormuş ki...
Pencerelerdeki bu delik paranızı cebinizde bırakacak! Meğer öyle bir işe yarıyormuş ki...

Pencere ayarının hangi mevsimde olduğunu nasıl anlarım ?

Çoğu zaman, pencere çerçeveleri takıldığında genelde mevsim ayarı olarak hermevsim ( interseasonal) olarak ayarlı olur. Pencerelerinizin hangi ayara konulduğunu bulmak için, pencerenin pervazı ile birleştiği yere parça kağıt koyun. Eğer kağıdı çok güç harcamadan çekiyorsanız hatta kendiliğinden düşüyorsa pencereniz yaz mevsimi ayarındadır.

Pencerelerdeki bu delik paranızı cebinizde bırakacak! Meğer öyle bir işe yarıyormuş ki...
Pencerelerdeki bu delik paranızı cebinizde bırakacak! Meğer öyle bir işe yarıyormuş ki...

Resimde olduğu gibi eğer silindir kilit sola (içeri) yakın ise lastik daha fazla sıkılacağı için hava girişi az olacaktır ve ayar kış ayları için uygundur. Eğer silindir üzerindeki çentik ortada ise standart, sağa yakın ise yani dışa bu durum ise yaz ayları için uygun olan ayardır.

Pencerelerdeki bu delik paranızı cebinizde bırakacak! Meğer öyle bir işe yarıyormuş ki...
Pencerelerdeki bu delik paranızı cebinizde bırakacak! Meğer öyle bir işe yarıyormuş ki...
Pencerelerdeki bu delik paranızı cebinizde bırakacak! Meğer öyle bir işe yarıyormuş ki...
Pencerelerdeki bu delik paranızı cebinizde bırakacak! Meğer öyle bir işe yarıyormuş ki...
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