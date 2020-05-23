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Perihan Savaş itiraflarıyla şok etti! Evlendiği yaşı duyanlar şaşkınlığa uğradı!
Yeşilçam'ın efsane oyuncularından Perihan Savaş, hayatına dair önemli itiraflarda bulundu. İbrahim Tatlıses'le bir dönem evli olan ve iki çocuğu bulunan Savaş'ın itirafları magazin gündemine bomba gibi düştü. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 23 Mayıs 2020 Cumartesi 15:49Güncelleme Tarihi: 23 Mayıs 2020 Cumartesi 15:59
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Perihan Savaş itiraflarıyla şok etti! Evlendiği yaşı duyanlar şok oldu!
Usta oyuncu Perihan Savaş, çarpıcı hayat hikâyesini Hürriyet'e anlattı. Savaş, "Suna Pekuysal annemin arkadaşıydı. Bir gün, 'Bu çocukta ışık var. Tiyatroya götüreceğim' demiş. Babam diş doktoruydu, sanata çok düşkündü ve kabul etti. Sanat yaşamım başladı." dedi.
Perihan Savaş itiraflarıyla şok etti! Evlendiği yaşı duyanlar şok oldu!
Evlendiğinde 13 yaşında olduğunu söyleyen Savaş, 'Çocuk gelin olmuşsunuz. Nasıl o yaşta evlendiniz?' sorusuna ise "Ailelerden izin alarak... Özgür olacağım sandım. Nişanlanınca ince çorap giyip kaşımı alacağım, arkadaşlarımla buluşacağım sanıyordum. Yanılmışım." yanıtını verdi.
Perihan Savaş itiraflarıyla şok etti! Evlendiği yaşı duyanlar şok oldu!
İlk evliliğini anlatan Perihan Savaş şunları söyledi: "O 22 yaşındaydı ve askeri okulda okuyordu. O dönemin şartlarında okurken evlilik yaparsa askeri okuldan ayrılabilecekti. O yüzden nişandan sonra hemen nikâh yapıldı. Planlarımıza göre bir sene sonra Almanya'ya gidip tiyatro eğitimi alacaktım. O doktora yapacaktı. Ama evlendik, "Tiyatrodan ayrılacak" dedi ve benim için bitti."
Perihan Savaş itiraflarıyla şok etti! Evlendiği yaşı duyanlar şok oldu!
"Ben kendi evimde, o kendi evindeydi. Hiçbir birlikteliğimiz olmadı. Boşanma sırasında babam "Bu çocuklar ayrı evlerde yaşadılar, daha sonra kızımın kısmeti çıkarsa evlenmiş görünecek" dedi. Kızlık olayları çok önemli diye rapor almamızı istedi. Ben Adli Tıp'a gittim. Maalesef hepsini yaşadım."
Perihan Savaş itiraflarıyla şok etti! Evlendiği yaşı duyanlar şok oldu!
"Amcamlar çok tutucuydu. Babamın aklını çeldiler. Babam bana sordu aslında. Ama çocuk aklıyla daha rahat bir hayatım olacağını düşünerek 'İstiyorum' dedim."