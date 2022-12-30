Perşembenin galibi: Aldatmak

Yapımını TIMS&B Productions'ın yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği, sezonun çok konuşulan ve izlenen dizisi Aldatmak, dün akşamki bölümüyle reyting listesinde ilk sıraya oturdu.
Giriş Tarihi: 30 Aralık 2022 Cuma 11:37Güncelleme Tarihi: 30 Aralık 2022 Cuma 12:04
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Aldatmak on beşinci bölümü ile reytinglerde; %7,15 reyting ve %17,37 izlenme payı alarak Tüm Kişiler kategorisinde birinci oldu.
Güzide'nin cesur hamlesine karşılık vermek isteyen Tarık ve Yeşim soluğu karakolda aldı. İfade vermeye gelen Güzide'nin söyledikleriyle Tarık ve Yeşim ikilisinin hevesleri bir kez daha kursaklarında kaldı.
Ozan, Oltan'ın annesine yaptıklarını duyunca büyük bir üzüntü yaşadı. Oylum ve Ozan eve giderek Güzide'yle geçmişin ve tüm hataların yüzleşmesini yaşadı. İki kardeş hatalarından dolayı özür dilerken pişmanlıklarını da dile getirdi.
Güzide de çocuklarını kanatları altına alarak ailesini yeniden bir araya getirdi.
Oltan'ın, Güzide'ye yaptığı şantajlar yüzünden Tolga ve Oylum ikilisi zor bir döneme girdi. Babasından uzak durmak isteyen Tolga şirketinin yaşadığı siber saldırı sonucunda zor durumda kaldı ve babasından gelen yardımı kabul etti.