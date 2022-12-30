Perşembenin galibi: Aldatmak

Ozan, Oltan'ın annesine yaptıklarını duyunca büyük bir üzüntü yaşadı. Oylum ve Ozan eve giderek Güzide'yle geçmişin ve tüm hataların yüzleşmesini yaşadı. İki kardeş hatalarından dolayı özür dilerken pişmanlıklarını da dile getirdi.