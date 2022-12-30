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Haberler Galeri Perşembenin galibi: Aldatmak

Perşembenin galibi: Aldatmak

Yapımını TIMS&B Productions'ın yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği, sezonun çok konuşulan ve izlenen dizisi Aldatmak, dün akşamki bölümüyle reyting listesinde ilk sıraya oturdu.

Giriş Tarihi: 30 Aralık 2022 Cuma 11:37 Güncelleme Tarihi: 30 Aralık 2022 Cuma 12:04
Perşembenin galibi: Aldatmak

Aldatmak on beşinci bölümü ile reytinglerde; %7,15 reyting ve %17,37 izlenme payı alarak Tüm Kişiler kategorisinde birinci oldu.

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Perşembenin galibi: Aldatmak

GÜZİDE YİNE BÜYÜKLÜĞÜNÜ GÖSTERDİ

Güzide'nin cesur hamlesine karşılık vermek isteyen Tarık ve Yeşim soluğu karakolda aldı. İfade vermeye gelen Güzide'nin söyledikleriyle Tarık ve Yeşim ikilisinin hevesleri bir kez daha kursaklarında kaldı.

Perşembenin galibi: Aldatmak

Ozan, Oltan'ın annesine yaptıklarını duyunca büyük bir üzüntü yaşadı. Oylum ve Ozan eve giderek Güzide'yle geçmişin ve tüm hataların yüzleşmesini yaşadı. İki kardeş hatalarından dolayı özür dilerken pişmanlıklarını da dile getirdi.

Perşembenin galibi: Aldatmak

Güzide de çocuklarını kanatları altına alarak ailesini yeniden bir araya getirdi.

Perşembenin galibi: Aldatmak

Oltan'ın, Güzide'ye yaptığı şantajlar yüzünden Tolga ve Oylum ikilisi zor bir döneme girdi. Babasından uzak durmak isteyen Tolga şirketinin yaşadığı siber saldırı sonucunda zor durumda kaldı ve babasından gelen yardımı kabul etti.

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