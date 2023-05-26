Perşembenin galibi: Aldatmak

Atv'nin yapımını TIMS&B Productions'ın yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği dizisi Aldatmak, dün akşamki bölümüyle reyting listesinde ilk sıraya oturdu.
Giriş Tarihi: 26 Mayıs 2023 Cuma 14:29Güncelleme Tarihi: 26 Mayıs 2023 Cuma 14:33
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Aldatmak otuz ikinci bölümü ile Tüm Kişiler'de %5,56 reyting ve %14,78 izlenme payı AB'de %4,31 reyting ve %12,22 izlenme payı 20+ABC1'de %5,11 reyting ve %13,00 izlenme payı alarak tüm kategorilerde birinci oldu.
Behram ve Oylum, ailelerini polis eşliğinde karşılarında görünce büyük bir şok yaşadı. Güzide, kızının zorla alıkonulduğunu iddia ederken Mualla da Oylum'a istemiyorsa gidebileceğini söyledi. Oylum herkesin içinde Behram'la evlenmek istediğini açıkladı ve yarım kalan nikaha Güzide ile Tarık olmadan devam edildi.
Oylum'un Behram'la evlenmeyi Tolga'nın hayatına karşılık kabul ettiği ortaya çıktı. Sonrasında Tolga'nın Selin'in ailesiyle birlikte mutlu fotoğrafını gören Oylum yaşadığı hayal kırıklığına rağmen verdiği kararın arkasında durdu. Zeliş'in Oltan'ın adamıyla olan konuşmalarına kulak misafiri olan Mesut, şüphelerini Ozan'a söyledi.
Ozan, Mesut'un Zeliş hakkında söylediklerine sert bir dille tepki gösterince iki arkadaşın arası açıldı. İçine kurt düşen Ozan, Zeliş'i yakın takibe alarak kuryelik yaptığını fark etti. Zelişle yüzleşen Ozan, Zeliş'in annesinin borçları yüzünden içine düştüğü çaresizliği gördü.
İkili Oltan'dan kurtulmak için beraber hareket etme kararı aldı. Tarık'ın evde rahatsızlanıp fenalaşmasıyla korku dolu anlar yaşayan Öykü, yardım istemek için Güzide'yi aradı.