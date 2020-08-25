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Pet şişeden öyle bir şey yaptı ki! Sadece dakikalar içerisinde...
Pet şişeden öyle bir şey yaptı ki! Sadece dakikalar içerisinde...
İnsanlar zaman zaman farklı malzemelerden hayatı kolaylaştıracak pratik çözümler üretebiliyor. İşte o pratik çözümlerden bazıları...
Giriş Tarihi: 25 Ağustos 2020 Salı 16:54
Güncelleme Tarihi: 25 Ağustos 2020 Salı 16:54
Pet şişe deyip geçmeyin; bakın az sonra neye dönüşecek?
Önce makası elimize alıyoruz...
Üst kısmı bu şekilde kesiyoruz.
Artından üst kısmı da pervane şeklinde keseceğiz.