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Haberler Galeri Pet şişeden öyle bir şey yaptı ki! Sadece dakikalar içerisinde...

Pet şişeden öyle bir şey yaptı ki! Sadece dakikalar içerisinde...

İnsanlar zaman zaman farklı malzemelerden hayatı kolaylaştıracak pratik çözümler üretebiliyor. İşte o pratik çözümlerden bazıları...

Giriş Tarihi: 25 Ağustos 2020 Salı 16:54 Güncelleme Tarihi: 25 Ağustos 2020 Salı 16:54
Pet şişeden öyle bir şey yaptı ki! Sadece dakikalar içerisinde...

Pet şişe deyip geçmeyin; bakın az sonra neye dönüşecek?

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Pet şişeden öyle bir şey yaptı ki! Sadece dakikalar içerisinde...

Önce makası elimize alıyoruz...

Pet şişeden öyle bir şey yaptı ki! Sadece dakikalar içerisinde...

Üst kısmı bu şekilde kesiyoruz.

Pet şişeden öyle bir şey yaptı ki! Sadece dakikalar içerisinde...

Artından üst kısmı da pervane şeklinde keseceğiz.

Pet şişeden öyle bir şey yaptı ki! Sadece dakikalar içerisinde...

İşte böyle...

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