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Pet şişeden yaptıkları ile görenleri hayran bıraktı!

Bulgaristan'da yaşayan bir lise öğrencisinin yaptıkları görenleri hayran bıraktı. YouTube'a yüklediği video milyonlarca kişi tarafından izlenen öğrenci pet şişe ile yaptıklarıyla şok etti. İşte o anlar...

Giriş Tarihi: 21 Aralık 2019 Cumartesi 16:53
Pet şişeden yaptığı görenleri hayran bıraktı!
Pet şişeden yaptığı görenleri hayran bıraktı!

Bulgar lise öğrencisi, 4 dakikalık video çekti, milyonlar izledi! Bakın bir şişe ve kapaktan öğrenci ne yaptı?

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Pet şişeden yaptığı görenleri hayran bıraktı!
Pet şişeden yaptığı görenleri hayran bıraktı!

Önce iki pet şişe bulun. Mümkünse rengi de aynı olsun.

Pet şişeden yaptığı görenleri hayran bıraktı!
Pet şişeden yaptığı görenleri hayran bıraktı!

Sonra bu şekilde falçatayla şişeyi kesin.

Pet şişeden yaptığı görenleri hayran bıraktı!
Pet şişeden yaptığı görenleri hayran bıraktı!

Aynı şekilde diğer şişeyi de keseceksiniz.

Pet şişeden yaptığı görenleri hayran bıraktı!
Pet şişeden yaptığı görenleri hayran bıraktı!

Ardından şişenin üst kısmını kesin.

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