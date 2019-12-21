Pet şişeden yaptıkları ile görenleri hayran bıraktı!

Pet şişeden yaptıkları ile görenleri hayran bıraktı!

Bulgaristan'da yaşayan bir lise öğrencisinin yaptıkları görenleri hayran bıraktı. YouTube'a yüklediği video milyonlarca kişi tarafından izlenen öğrenci pet şişe ile yaptıklarıyla şok etti. İşte o anlar...