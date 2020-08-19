Pet şişeden yaptığı ile şok etti!

Pet şişeyi atmak yerine onu değerlendirmeyi tercih eden bir adam, öyle şeyler yaptı ki görenler şaşkınlığını gizleyemedi. İşte sosyal medyada çok izlenen o anlar... 18 yaşındaki Rus öğrenci önce pet şişesinin kapak kısmını kesiyor. Ardından pet şişenin taban kısmını da ana gövdeden ayırıyor. Sonrasında makasla pet şişenin alt kısmını bu şekilde kesiyor. Şimdi de kabloları tellerinden ayıran bu araca ihtiyacınız olacak. Bu kablolar çok işinize yarayacak! Nasıl mı? Önce bu kabloların tellerini ortaya çıkarıyoruz. Sonrasında basit bir DC Motor buluyor ve kabloyu bağlıyoruz.