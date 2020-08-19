  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Galeri Pet şişeden yaptığı ile şok etti!

Pet şişeden yaptığı ile şok etti!

Pet şişeyi atmak yerine onu değerlendirmeyi tercih eden bir adam, öyle şeyler yaptı ki görenler şaşkınlığını gizleyemedi. İşte sosyal medyada çok izlenen o anlar...

Giriş Tarihi: 19 Ağustos 2020 Çarşamba 12:24 Güncelleme Tarihi: 19 Ağustos 2020 Çarşamba 12:26
Pet şişeden yaptığı ile şok etti!

18 yaşındaki Rus öğrenci önce pet şişesinin kapak kısmını kesiyor.

DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
Pet şişeden yaptığı ile şok etti!

Ardından pet şişenin taban kısmını da ana gövdeden ayırıyor.

Pet şişeden yaptığı ile şok etti!

Sonrasında makasla pet şişenin alt kısmını bu şekilde kesiyor.

Pet şişeden yaptığı ile şok etti!

Şimdi de kabloları tellerinden ayıran bu araca ihtiyacınız olacak.

Pet şişeden yaptığı ile şok etti!

Bu kablolar çok işinize yarayacak! Nasıl mı?

Bir sonraki Galeri
30 sn kaldı Günlük burç yorumları - 19 Ağustos Çarşamba
Günlük burç yorumları - 19 Ağustos Çarşamba
  • SON DAKİKA