  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Galeri > Pet şişeden yaptıkları ile görenleri hayran bıraktı!

Pet şişeden yaptıkları ile görenleri hayran bıraktı!

Youtube'da milyonlarca kez izlenen video görenleri hayret ettirdi. Pet şişe öyle bir şey yaptı ki görenler şaşkınlığını gizleyemedi. İşte o anlar...

Giriş Tarihi: 31 Aralık 2019 Salı 00:54 Güncelleme Tarihi: 1 Ocak 2020 Çarşamba 00:55
Pet şişeden yaptıkları ile görenleri hayran bıraktı!

İnsanlar zaman zaman farklı malzemelerden hayatı kolaylaştıracak pratik çözümler üretebiliyor. İşte o pratik çözümlerden bazıları...

DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
Pet şişeden yaptıkları ile görenleri hayran bıraktı!

Önce makası elimize alıyoruz...

Pet şişeden yaptıkları ile görenleri hayran bıraktı!

Üst kısmı bu şekilde kesiyoruz.

Pet şişeden yaptıkları ile görenleri hayran bıraktı!

Artından üst kısmı da pervane şeklinde keseceğiz.

Pet şişeden yaptıkları ile görenleri hayran bıraktı!

İşte böyle...

Bir sonraki Galeri
30 sn kaldı İzmirliler yeni yıla Cumhuriyet Meydanı'ndaki kutlamalarla girdi
İzmirliler yeni yıla Cumhuriyet Meydanı'ndaki kutlamalarla girdi
BİZE ULAŞIN