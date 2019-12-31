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> Pet şişeden yaptıkları ile görenleri hayran bıraktı!
Pet şişeden yaptıkları ile görenleri hayran bıraktı!
Youtube'da milyonlarca kez izlenen video görenleri hayret ettirdi. Pet şişe öyle bir şey yaptı ki görenler şaşkınlığını gizleyemedi. İşte o anlar...
Giriş Tarihi: 31 Aralık 2019 Salı 00:54
Güncelleme Tarihi: 1 Ocak 2020 Çarşamba 00:55
İnsanlar zaman zaman farklı malzemelerden hayatı kolaylaştıracak pratik çözümler üretebiliyor. İşte o pratik çözümlerden bazıları...
Önce makası elimize alıyoruz...
Üst kısmı bu şekilde kesiyoruz.
Artından üst kısmı da pervane şeklinde keseceğiz.