Pet şişeden yaptıkları milyonlarca kez izlendi

Youtube'da paylaşılan bu video milyonlarca kez izlendi. Bir kullanıcı pet şişeyi atmak yerine onunla öyle bir şey yaptı ki görenler şaşkınlığını gizleyemedi. İşte milyonlarca kez izlenen o video...