Pet şişeden yaptıkları milyonlarca kez izlendi

İnsanlar zaman zaman farklı malzemelerden hayatı kolaylaştıracak pratik çözümler üretebiliyor. İşte o pratik çözümlerden bazıları... Önce makası elimize alıyoruz... Üst kısmı bu şekilde kesiyoruz. Artından üst kısmı da pervane şeklinde keseceğiz. İşte böyle... Ardından iki pipet bulup pet şişeye yapıştırıyoruz. İşte bu şekilde... Bir tutkal da şart elbette... Ardından bu görüntü ortaya çıkıyor... Şimdi de 4 pet şişe kapağına ihtiyacınız olacak! Bunları delip pipetten geçiriyoruz... İşte böyle... Ardından bize ufak bir motor gerekiyor; bir CD/DVD ROM'un içini açarak kolayca çıkarabiliriz. Bu motoru tutkalla pervaneye yapıştırıyoruz. İşte bu şekilde... Daha sonra iyice gerçeğine 'benzesin' diye koltuk bölümü için ortadan kesiyoruz. Ve işlem tamam! Şimdi tek eksik, bir pil! Pili de takalım. Arabamız kalkışa hazır! Kola kutusunu çöpe atmayın! Çünkü az sonra teneke kutuların bambaşka bir işe yaradığını size göreceksiniz! Peki boş bir teneke kutunun size ne faydası olacak dersiniz? Öncelikle teneke kutunun kapağını söküp atalım. Ardından teneke kutunun alt kısmını keselim. Üst kısmı da aynı şekilde kesiyoruz! Ancak tamamen kesmeyin, birazcık göz payı bırakmanız gerekiyor. İşte böyle... Ardından teneke kutuyu ortadan ikiye ayırıyoruz! İşte böyle! Peki şimdi ne yapacağız? Önce bu şekilde teneke kutuyu konumlandırıyoruz. Ardından evinizdeki modeminizin antenine bu teneke kutuyu yerleştiriyorsunuz. İşte böyle! Ardından internet hızınızın gözle görülür bir şekilde artacağını fark edeceksiniz! Ardından internet hızınızın gözle görülür bir şekilde artacağını fark edeceksiniz! Teneke kutunun yerleştirilmesiyle değişen internet hızı... Pet şişe deyip geçmeyin! Pet şişesiyle işi biten çılgın mühendis onu çöpe atmak yerine öyle bir şeye dönüştürdü ki... İşte adım adım pet şişenin evrimi ve son hali... Öncelikle pet şişenin kapağını çıkarıp hemen üst kısmına koyuyoruz. Ardından keçeli kalemle kapağın etrafını çiziyoruz. İşte bu şekilde! Şimdi de pet şişenin üst kısmını olduğu gibi kesiyoruz. Bunun için bir makas yeterli! İşte bu şekilde! Artık pet şişenin diğer tarafıyla işimiz yok, peki bu kısımla ne yapacağız? Önce çemberlere geçmeyecek şekilde makasla tek tek kesiyoruz. Bu işleme bu şekilde devam ediyoruz. Daha sonra da tepeden makası vuruyoruz ve... İşte bu şekilde... Elimizde artık pet şişeden kalan 4 parça var. Aynen bu şekilde! Tutkal kullanarak her iki parçayı birbirine yapıştırıyoruz. Daha sonra şırınga kullanarak içini suyla dolduruyoruz. İşte böyle... Parçalar bir araya geldiğinde iki mercek görünümlü parça elimizde oluyor. Şimdi de aynı ebatlarda iki pet şişeyi üst kısımdan kesiyoruz. Şimdi de aynı ebatlarda iki pet şişeyi üst kısımdan kesiyoruz. Elimizde bu ölçüde bir karton mutlaka olmalı. Az önce kestiğimiz pet şişeleri kartona bu şekilde koyuyoruz. Ardından kırmızı bir kalemle daire çiziyoruz. Çizim işlemi tamamlandığında... Bu şekilde bir görüntü elde ediyoruz. Bunu yapmamızın sebebi ise falçatayla bu bölgeleri daire şeklinde kesebilmek... Bu şekilde iki parça elde ediyoruz. Bunları da iki merceğe dönüştürdüğümüz daire pet parçalarıyla bütünleştiriyoruz. Daha sonra da tutkala tekrar işimiz düşüyor, yapıştırma işlemi için! İşte bu kadar! Ufak bir karton parçasına ihtiyacımız var; ki iki pet şişeyi birleştirebilelim. İşte bu şekilde... Tutkalı kullanıyoruz yine ve... İki pet şişeyi bu şekilde birleştirmiş olduk! Telefonla herhangi bir lastiği kullanarak pet şişemizi yapıştırabiliriz.