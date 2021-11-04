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Haberler Galeri Pet şişeden yaptıkları milyonlarca kez izlendi

Pet şişeden yaptıkları milyonlarca kez izlendi

Youtube'da paylaşılan bu video milyonlarca kez izlendi. Bir kullanıcı pet şişeyi atmak yerine onunla öyle bir şey yaptı ki görenler şaşkınlığını gizleyemedi. İşte milyonlarca kez izlenen o video...

Giriş Tarihi: 4 Kasım 2021 Perşembe 15:01
Pet şişeden yaptıkları milyonlarca kez izlendi

İnsanlar zaman zaman farklı malzemelerden hayatı kolaylaştıracak pratik çözümler üretebiliyor. İşte o pratik çözümlerden bazıları...

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Pet şişeden yaptıkları milyonlarca kez izlendi

Önce makası elimize alıyoruz...

Pet şişeden yaptıkları milyonlarca kez izlendi

Üst kısmı bu şekilde kesiyoruz.

Pet şişeden yaptıkları milyonlarca kez izlendi

Artından üst kısmı da pervane şeklinde keseceğiz.

Pet şişeden yaptıkları milyonlarca kez izlendi

İşte böyle...

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