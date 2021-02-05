Pet şişeyi çöpe atmak yerine bakın ne yaptı
Pet şişe deyip geçmeyin! Pet şişesiyle işi biten çılgın mühendis onu çöpe atmak yerine öyle bir şeye dönüştürdü ki... İşte adım adım pet şişenin evrimi ve son hali...
Giriş Tarihi: 5 Şubat 2021 Cuma 13:23
Pet şişe deyip geçmeyin! Pet şişesiyle işi biten çılgın mühendis onu çöpe atmak yerine öyle bir şeye dönüştürdü ki... İşte adım adım pet şişenin evrimi ve son hali...
Öncelikle pet şişenin kapağını çıkarıp hemen üst kısmına koyuyoruz.
Ardından keçeli kalemle kapağın etrafını çiziyoruz.
Şimdi de pet şişenin üst kısmını olduğu gibi kesiyoruz. Bunun için bir makas yeterli!