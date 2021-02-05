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Pet şişeyi çöpe atmak yerine bakın ne yaptı

Pet şişe deyip geçmeyin! Pet şişesiyle işi biten çılgın mühendis onu çöpe atmak yerine öyle bir şeye dönüştürdü ki... İşte adım adım pet şişenin evrimi ve son hali...

Giriş Tarihi: 5 Şubat 2021 Cuma 13:23 BU GALERİYİ PAYLAŞ





