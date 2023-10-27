Pet şişeyi çöpe atmak yerine bakın ne yaptı

Pet şişeyi çöpe atmak yerine bakın ne yaptı

Pet şişesiyle işi biten çılgın mühendis onu çöpe atmak yerine öyle bir şeye dönüştürdü ki görenler şoke oldu. İşte adım adım pet şişenin evrimi ve son hali...