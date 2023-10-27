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Haberler Galeri Pet şişeyi çöpe atmak yerine bakın ne yaptı

Pet şişeyi çöpe atmak yerine bakın ne yaptı

Pet şişesiyle işi biten çılgın mühendis onu çöpe atmak yerine öyle bir şeye dönüştürdü ki görenler şoke oldu. İşte adım adım pet şişenin evrimi ve son hali...

Giriş Tarihi: 27 Ekim 2023 Cuma 10:43 Güncelleme Tarihi: 27 Ekim 2023 Cuma 10:43

Pet şişeyi çöpe atmak yerine bakın ne yaptı

İşinizin bittiği pet şişeyi çöpe atmak yerine geri dönüşümle siz de inanılmaz bir hale getirebilirsiniz. İşte adım adım pet şişenin evrimi ve son hali...

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Pet şişeyi çöpe atmak yerine bakın ne yaptı

Öncelikle pet şişenin kapağını çıkarıp hemen üst kısmına koyuyoruz.

Pet şişeyi çöpe atmak yerine bakın ne yaptı

Ardından keçeli kalemle kapağın etrafını çiziyoruz.

Pet şişeyi çöpe atmak yerine bakın ne yaptı

İşte bu şekilde!

Pet şişeyi çöpe atmak yerine bakın ne yaptı

Şimdi de pet şişenin üst kısmını olduğu gibi kesiyoruz. Bunun için bir makas yeterli!

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