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Pet şişeyi kesti, telefonuna öyle bir şey yaptı ki...

Pet şişeyle ne fazla ne yapabiliriz? Şişeyi çöpe atmak yerine üzerinde saatlerce uğraşan İngiliz tasarımcı bakın ortaya ne çıkardı işte ünlü tasarımcının adım adım yaptıkları...

Giriş Tarihi: 1 Nisan 2023 Cumartesi 15:24 Güncelleme Tarihi: 1 Nisan 2023 Cumartesi 15:35 BU GALERİYİ PAYLAŞ





