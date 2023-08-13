Pet şişeyi kesti, telefonuna öyle bir şey yaptı ki...

İngiliz mühendisin aklına gelen ilginç fikir internette büyük ses getirdi. Önce pet şişeyi aldı, kesti. Daha sonra bakın telefonuna ne yaptı? Önce pet şişeyi alıyoruz ve kesim işlemine başlıyoruz! Önce pet şişeyi alıyoruz ve kesim işlemine başlıyoruz! İşte böyle kesilecek! Ardından pet şişenin kapağının takıldığı kısmı zımparayla düzleştiriyoruz. Bunu yaparken matkaptan yardım alabilirsiniz! Ardından kıvrımlar düzleşmiş olacak! Şimdi de uzunca bir emaye tel bulalım. Şimdi de bu teli yavaş yavaş sarmaya başlıyoruz. Aynen böyle! Ardından tutkal kullanıyoruz ve telin üzerine sürüyoruz. Son hali bu... Şimdi de bir tane neodyum mıknatıs bulalım! Mıknatısı tepeye yerleştirelim! Öylece mıknatısı olduğu yerde bırakalım. Bu kez tellerin ucunu yakıyoruz. Bu kıvama gelinceye kadar! Şimdi de 3.5mm ses kablosu gerekiyor! Ardından matkapla kapağın tam ortasından delik açıyoruz. Amaç kabloyu bu delikten geçirmek! Aynen böyle... Şimdi de telle bulduğumuz ses kablosunu bir araya getiriyoruz. Leyim kullanarak bunları birbirlerine yapıştırıyoruz. Son olarak kapağın mıknatısa yapışması için tutkal kullanıyoruz. Ve kapağı takıyoruz! Şimdi de ses kablosunu telefona bağlayalım! İşte pet şişeden size hoparlör! Pet şişelerle pek çok şey yapmak mümkün. Şimdi gördüğünüz pet şişe az sonra herkesin işine fazlasıyla yarayacak bir alete dönüşecek! Ancak bunun için önce pet şişe, küçük bir motor, maket bıçağı, makas ve teneke kutu gerekiyor! Önce pet şişeyi alıyoruz. Ardından maket bıçağıyla ortasından ikiye ayırıyoruz. Ardından kutu şişeyi ortadan ikiye bölüyoruz. Sacı açmaya başlıyoruz. Pet şişeyi sacın üstüne koyarak kalemle keseceğimiz bölümleri çiziyoruz. Küçük motoru macunun üstüne yerleştiriyoruz. Fanı pet şişenin içine yerleştirmek için fanın dip kısmına tutkal sürüyoruz. Yuvarlak hale getirdiğimiz sacı filtre görevi görmesi için tüle yapıştırdık. Hazır olan filtreyi de pet şişenin içine yapıştırdık. Ve pet şişenin başına yapıştırdık. Süpürgenin renkli görünmesi için mukavva kullandık. Ve süpürge hazır hale geldi, şimdi tozlara meydan okuma zamanı!