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Pet şişeyi kesti, telefonuna öyle bir şey yaptı ki...

Pet şişeyi çöpe atmak yerine üzerinde saatlerce uğraşan İngiliz tasarımcı yaptıkları ile görenleri bir hayli şaşırttı. Sosyal medyada çok paylaşılan o anlar 'bu kadarı da olmaz' dedirtti.

Giriş Tarihi: 13 Ağustos 2023 Pazar 12:45 BU GALERİYİ PAYLAŞ





