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Pet şişeyle kilolarca balık avlıyor! İşte o ilginç yöntem

Balık avlamada çığır açan buluş tıklanma rekoru kırıyor. Bir adam kendi geliştirmiş yöntemle yorulmadan balık avlıyor. Balık avlamak için saatlerini veren olta balıkçılarından tam not alan bu yöntemle, kolaylıkla balık avlanıyor. Beşlik pet şişeye kurduğu basit düzenekle kilolarca balık avlayan adam, o anları saniye saniye kaydetti. İşte balık avlamada çığır açan o yöntem...

Giriş Tarihi: 15 Haziran 2020 Pazartesi 12:57 Güncelleme Tarihi: 15 Haziran 2020 Pazartesi 12:57 BU GALERİYİ PAYLAŞ





