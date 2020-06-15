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Pet şişeyle kilolarca balık avlıyor! İşte o ilginç yöntem
Pet şişeyle kilolarca balık avlıyor! İşte o ilginç yöntem
Balık avlamada çığır açan buluş tıklanma rekoru kırıyor. Bir adam kendi geliştirmiş yöntemle yorulmadan balık avlıyor. Balık avlamak için saatlerini veren olta balıkçılarından tam not alan bu yöntemle, kolaylıkla balık avlanıyor. Beşlik pet şişeye kurduğu basit düzenekle kilolarca balık avlayan adam, o anları saniye saniye kaydetti. İşte balık avlamada çığır açan o yöntem...
Giriş Tarihi: 15 Haziran 2020 Pazartesi 12:57
Güncelleme Tarihi: 15 Haziran 2020 Pazartesi 12:57
İşte balık avlamada çığır açan o yöntem...
Bir deniz canlısı olan, sülünez, ilginç av tekniğiyle hayret ettiriyor.
Ortalama 6 ile 8 cm arasında değişen bu sarı kabuklu canlının avlanma tekniği ise oldukça tuhaf.
Sülünes denizde kumlu zeminde gömülü olarak yaşamını sürdürür, böylece kendini kumun altına gizleyerek korumuş olur.
Diğer yandan sülünezin kendini gömdüğü yerde bıraktığı kum tepeciği, kendini belli etmesine neden olur.