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Haberler Galeri Pet şişeyle kilolarca balık avlıyor! İşte o ilginç yöntem

Pet şişeyle kilolarca balık avlıyor! İşte o ilginç yöntem

Balık avlamada çığır açan buluş tıklanma rekoru kırıyor. Bir adam kendi geliştirmiş yöntemle yorulmadan balık avlıyor. Balık avlamak için saatlerini veren olta balıkçılarından tam not alan bu yöntemle, kolaylıkla balık avlanıyor. Beşlik pet şişeye kurduğu basit düzenekle kilolarca balık avlayan adam, o anları saniye saniye kaydetti. İşte balık avlamada çığır açan o yöntem...

Giriş Tarihi: 15 Haziran 2020 Pazartesi 12:57 Güncelleme Tarihi: 15 Haziran 2020 Pazartesi 12:57
Pet şişeyle kilolarca balık avlıyor! İşte o ilginç yöntem

İşte balık avlamada çığır açan o yöntem...

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Pet şişeyle kilolarca balık avlıyor! İşte o ilginç yöntem

Bir deniz canlısı olan, sülünez, ilginç av tekniğiyle hayret ettiriyor.

Pet şişeyle kilolarca balık avlıyor! İşte o ilginç yöntem

Ortalama 6 ile 8 cm arasında değişen bu sarı kabuklu canlının avlanma tekniği ise oldukça tuhaf.

Pet şişeyle kilolarca balık avlıyor! İşte o ilginç yöntem

Sülünes denizde kumlu zeminde gömülü olarak yaşamını sürdürür, böylece kendini kumun altına gizleyerek korumuş olur.

Pet şişeyle kilolarca balık avlıyor! İşte o ilginç yöntem

Diğer yandan sülünezin kendini gömdüğü yerde bıraktığı kum tepeciği, kendini belli etmesine neden olur.

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